Ngày 18/8, chính quyền xã Đắk Ơ (TP Đồng Nai) phối hợp các đơn vị liên quan làm thủ tục bàn giao cá thể cá sấu cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ, chăm sóc và quản lý theo quy định.

Trước đó, tối 17/8, lực lượng chức năng phối hợp người dân thôn Bù Xia bắt được con cá sấu nặng hơn 10kg tại khu vực suối Cầu Cây Xanh.

Con cá sấu trọng lượng hơn 10kg được bàn giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: H.A

Trước đó, chiều 25/7, người dân đi làm rẫy tại khu vực suối Cầu Cây Xanh phát hiện một con vật nghi là cá sấu nổi trên mặt nước nên báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Đắk Ơ huy động lực lượng kiểm tra, tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, địa hình khu vực này phức tạp, nhiều cây cối, khiến việc truy tìm gặp khó khăn. Trong thời gian này, chính quyền phát cảnh báo trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, khuyến cáo người dân, đặc biệt trẻ em, nâng cao cảnh giác.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối 17/8, lực lượng chức năng phối hợp người dân bắt được con cá sấu, sau đó bàn giao cho đơn vị chuyên môn cứu hộ và quản lý theo quy định.

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