Sáng 21/8, nguồn tin cho biết, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng đã bắt được Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) sau 2 ngày trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ trong đêm 20/8 khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Được biết, Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6.

Ngày 18/8, Hòa đã bỏ trốn khỏi trại giam số 6 (Nghệ An).

Theo quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, Trần Ngọc Hòa cao khoảng 1,6m, mũi lõm, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Ngay sau khi Hòa bỏ trốn, Trại giam số 6 cùng Công an xã Hạnh Lâm và các xã lân cận đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chốt chặn, truy bắt.