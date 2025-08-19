Ngày 19/8, lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan chốt chặn tại nhiều tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa. Ảnh: CACC

Ngay trong đêm 18/8, xã Hạnh Lâm đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức truy bắt phạm nhân trốn trại.

Được biết, Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6. Đến ngày 18/8, phạm nhân này đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, Trần Ngọc Hòa cao khoảng 1,6m, mũi lõm, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Lực lượng chức năng đang vây bắt phạm nhân. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp truy bắt.

Đến trưa 19/8, các lực lượng liên quan vẫn đang tổ chức truy tìm phạm nhân này.