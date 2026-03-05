Ông Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, ở xã An Khánh, Hà Nội) hỏi: Tài khoản eTax Mobile của tôi đang hiển thị khoản nợ thuế phi nông nghiệp đối với 4 thửa đất đã hoàn tất chuyển nhượng từ năm 2017. Trong trường hợp này, tôi phải làm gì?

Ảnh minh họa.

Luật sư Vũ Anh Tuấn, Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội), cho biết theo thông tin ông Bình cung cấp, 4 thửa đất đã hoàn tất chuyển nhượng hợp pháp từ năm 2017, đã đăng ký biến động và sang tên cho bên nhận chuyển nhượng.

Theo quy định, kể từ thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng, ông Bình không còn là người sử dụng đất và cũng không còn là đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các thửa đất này.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất. Thông tư 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng nêu rõ: khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nhận chuyển nhượng là người có nghĩa vụ nộp thuế.

Do đó, nếu sau khi đã sang tên hợp pháp mà hệ thống thuế vẫn ghi nhận nghĩa vụ thuế đối với người chuyển nhượng thì có thể là sai sót trong việc cập nhật dữ liệu quản lý thuế.

Việc cơ quan thuế chỉ xóa thông tin đăng ký thuế từ năm 2026 trở đi nhưng vẫn yêu cầu người đã chuyển nhượng nộp các khoản thuế và tiền chậm nộp phát sinh trước đó là chưa phù hợp, nếu các khoản này phát sinh sau thời điểm quyền sử dụng đất đã thuộc về bên mua.

Theo luật sư Tuấn, nếu các khoản thuế và tiền chậm nộp hiển thị trên eTax Mobile thuộc thời gian sau khi đã sang tên cho người mua, ông Bình có cơ sở pháp lý để đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh lại người nộp thuế và xử lý lại nghĩa vụ thuế theo đúng đối tượng.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, ông Bình có thể làm đơn đề nghị điều chỉnh, xóa nợ thuế gửi Chi cục Thuế nơi có đất, nêu rõ thời điểm hoàn tất chuyển nhượng từng thửa.

Kèm theo đơn cần có các tài liệu như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên cho bên nhận chuyển nhượng; thông tin định danh của người mua và các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký biến động đất đai.

Trong đơn, người dân nên đề nghị cơ quan thuế rà soát, xác định lại nghĩa vụ thuế đúng đối tượng và xóa các khoản thuế, tiền chậm nộp phát sinh không đúng kể từ thời điểm đã chuyển nhượng đất.

Nếu cơ quan thuế không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, người dân có thể thực hiện khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.