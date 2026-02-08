Anh Lê Danh Dũng (29 tuổi, Thanh Hóa) cho biết, các thửa đất anh mua hiện đang trong giai đoạn làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, anh lo ngại việc sở hữu 3 bất động sản cùng lúc sẽ khó được cấp sổ do nghi vấn đầu cơ.

​Anh Dũng thắc mắc pháp luật có giới hạn số lượng bất động sản sở hữu hay không; trường hợp nào bị coi là đầu cơ và có bị xử lý hình sự không.

Ảnh minh họa.

Trả lời vấn đề này, Luật sư Lê Hằng (Công ty Luật TAT Law Firm) dẫn chứng Điều 6 Luật Đất đai 2024 và Điều 10 Luật Nhà ở 2023. Theo đó, công dân Việt Nam có quyền sở hữu, sử dụng không giới hạn số lượng nhà, đất. Điều kiện là việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế và nguồn tiền giao dịch phải hợp pháp; đất sử dụng đúng mục đích.

​Do đó, việc anh Dũng sở hữu 3 bất động sản là hoàn toàn hợp pháp, không ảnh hưởng đến việc cấp sổ hồng nếu hồ sơ đầy đủ, đất không tranh chấp và không vi phạm quy hoạch.

​Về vấn đề đầu cơ, Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội đầu cơ là hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo khan hiếm giả tạo để mua vét hàng hóa nhằm thu lợi bất chính. Tuy nhiên, đối tượng của tội danh này thường là hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc do Nhà nước định giá.

​Hoạt động mua bán bất động sản thông thường không thuộc phạm vi điều chỉnh của tội này. Hiện chưa có văn bản pháp luật định nghĩa cụ thể đầu cơ nhà đất là sở hữu bao nhiêu tài sản.

​Việc sở hữu 3 bất động sản không bị coi là đầu cơ, trừ khi chủ sở hữu có hành vi mua đất rồi bỏ hoang, tung tin giả thổi giá hoặc giao dịch lòng vòng để trục lợi.