Theo Ban Tổ chức, chương trình được triển khai trên cơ sở Biên bản ghi nhớ ký ngày 12/5/2026 giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB), với mục tiêu rà soát, đánh giá độc lập trải nghiệm thực tế của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công. Chiến dịch khảo sát dự kiến chính thức triển khai từ đầu tháng 6/2026 trên phạm vi toàn TP. Hà Nội, tập trung vào 67 dịch vụ công thiết yếu.

HIHUB: Để Nhà nước biết người dân thực sự cần gì

Chia sẻ tại lễ ra mắt Cổng khảo sát độc lập HIHUB, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn (Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội (C06), Bộ Công an) nói: “Nếu chúng ta cứ chìm trong chiến thắng của mình mà không có cơ chế nhận diện thực trạng, vô hình chung lại gây thêm khổ sở cho chính cán bộ công chức và đánh mất niềm tin của người dân”.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (C06), Bộ Công an. Ảnh: HIHUB

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội, thẳng thắn nhìn nhận: "Lâu nay các cơ quan nhà nước thường tập trung vào việc cung cấp dịch vụ và các sản phẩm phần mềm sẵn có, nhưng chưa thực sự chú trọng đúng mức đến trải nghiệm thực tế của người dùng".

Trong khi người dân và doanh nghiệp mới là người hiểu rõ nhất thủ tục nào còn rườm rà, mất thời gian hoặc phát sinh thêm chi phí…

Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: HIHUB

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: "Nếu không thì cải cách đó không phục vụ đúng đối tượng và chắc chắn sẽ không nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng. Ảnh: HIHUB

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, mục tiêu cuối cùng của cải cách là những bất cập trong quá trình cung cấp dịch vụ công được phát hiện sớm thông qua cổng khảo sát như HIHUB, khối lượng công việc sự vụ sẽ giảm, quy trình vận hành sẽ hiệu quả hơn, cả người dân lẫn cán bộ đều được hưởng lợi.

"Sáng kiến gì thì sáng kiến, nhưng nếu người dân và cán bộ công chức không hạnh phúc hơn thì chúng ta phải suy nghĩ lại", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

“HIHUB là sáng kiến đột phá”

Ông Phan Văn Phúc cho rằng chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính hiện nay đã trở thành chỉ tiêu cốt lõi trong quá trình phục vụ. “Và giải pháp từ HIHUB là một sáng kiến hết sức đột phá”, ông Phúc đánh giá.

Giao diện cổng khảo sát độc lập khaosat.hihub.vn. Ảnh: HIHUB

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cũng nhấn mạnh, để sáng kiến HIHUB vận hành hiệu quả, cần làm 3 việc. Thứ nhất, từng phản ánh của người dân phải được tổng hợp, phân tích theo nhóm và báo cáo định kỳ lên lãnh đạo thành phố, thậm chí hàng tuần. Thứ hai, kịp thời sửa đổi quy trình dựa trên phản hồi thực tế. Thứ ba, thay đổi hành vi và văn hóa công vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tin rằng HIHUB sẽ vận hành đúng nguyên tắc: người dân nói thật, hệ thống ghi nhận thật, chính quyền sửa thật, kết quả thực chất đến tay người dân.

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HIHUB, cho rằng điểm nghẽn hiện nay là tâm lý e ngại cùng sự thiếu vắng một nơi người dân được lắng nghe và thông tin cá nhân được an toàn. Từ đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thành phố Hà Nội triển khai cổng khảo sát độc lập với cơ chế mã hóa và bảo mật thông tin người dùng. Khảo sát được gửi sau khoảng 2 giờ kể từ khi người dân thực hiện thủ tục Dịch vụ công thông qua Zalo OA Hihub – Lắng nghe công dân Thủ đô, SMS, email hoặc ứng dụng iHanoi, giúp hạn chế tâm lý e ngại khi góp ý.

Kênh khảo sát Zalo OA của HIHUH. Ảnh: HIHUB

Với thông điệp “Mở lòng phản hồi - Kiến tạo cải cách”, công dân Thủ đô có thể dành ít phút truy cập Cổng khảo sát độc lập HiHUB (khaosat.hihub.vn) để cùng Thành phố xây dựng một nền hành chính gần dân, thuận tiện và hiệu quả hơn.