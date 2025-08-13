Sau thông tin từ ngày 1/10, các chủ phương tiện ô tô phải nâng cấp tài khoản thu phí không dừng VETC sang tài khoản giao thông. Nếu không, sẽ không thể qua trạm thu phí BOT. Điều này khiến nhiều người thắc mắc: Tài khoản giao thông và tài khoản thu phí (đang sử dụng) khác nhau thế nào, vì sao phải chuyển sang tài khoản giao thông, cách thức chuyển ra sao?.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có 2 nhà cung cấp chính thu phí không dùng tiền mặt là VETC và ePass (Viettel).

Đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết để chuyển sang tài khoản giao thông, với chủ xe đang sử dụng VETC cần cài app VETC, nâng cấp lên ví điện tử VETC. Thực chất, tài khoản giao thông chính là tài khoản dùng để thu phí không dừng. Tuy nhiên, do cách gọi trước khi có nghị định mới nên dễ gây nhầm lẫn. Việc nâng cấp lên ví VETC được thực hiện qua liên kết với tài khoản ngân hàng đã định danh.

Nếu tài khoản VETC đang sử dụng là tài khoản giao thông, chủ xe cần vào app, vào mục nâng cấp tài khoản và định danh theo hướng dẫn để nâng cấp lên ví VETC.

Với ePass, chủ xe có các lựa chọn để liên kết tài khoản giao thông như Viettel Money, thẻ Visa... Chủ xe cần tải app ePass, liên kết trực tiếp với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ Visa. Tuy nhiên, theo hướng dẫn từ nhân viên tư vấn, việc liên kết thanh toán từ thẻ Visa (cùng tên chủ tài khoản ePass) sẽ mất thêm phụ phí Visa 1-2% mỗi lần thanh toán tùy ngân hàng.

Vì sao tài khoản thu phí hiện tại vẫn đang thanh toán không dùng tiền mặt bình thường qua trạm, lại phải chuyển sang tài khoản giao thông?

Theo đại diện Cục Đường bộ, tài khoản thu phí chủ phương tiện đang sử dụng hiện nay gồm các thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và tiền do chủ phương tiện nạp để thanh toán khi xe qua trạm.

Tuy nhiên, đây chỉ là tài khoản thu phí, chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà không được sử dụng cho các mục đích khác và tiền trong tài khoản thu phí cũng không được tính lãi.

Việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt các doanh nghiệp vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí.

Tài khoản thu phí đang còn tiền xử lý ra sao?

Đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết, với các tài khoản thu phí đang còn tiền, sau khi nâng cấp lên ví (ví VETC và tài khoản giao thông), khi qua trạm thu phí hệ thống sẽ trừ tự động với tài khoản thu phí (cũ). Ngoài ra, chủ xe VETC có thể chuyển từ tài khoản thu phí cũ sang tài khoản giao thông (với các tài khoản còn dưới 50.000 đồng).

Người dùng có thể thực hiện định danh và chuyển sang tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng VETC hoặc tại các điểm hỗ trợ chính thức.

Các bước thực hiện bao gồm:

Cập nhật thông tin cá nhân (CCCD, ảnh khuôn mặt) và quét chip NFC

Liên kết tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử

Quá trình này chỉ mất khoảng 3–5 phút và không phát sinh chi phí. Người dùng cần lưu ý là đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng mà khách hàng lựa chọn liên kết.

Việc xác thực định danh sẽ được thực hiện một lần duy nhất, nhưng lại giúp bảo vệ tài sản và quyền lợi người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.

Dưới đây là cách chuyển sang tài khoản giao thông: