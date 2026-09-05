Đến 12h ngày 5/9, Công an phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến bé trai 5 tuổi tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20 cùng ngày, bé trai 5 tuổi sống tại kiệt 245 đường Âu Cơ chạy xe điện tự chế 3 bánh đi chơi cùng chị gái. Người chị đi xe đạp phía trước.

Khi bé trai chạy xe từ một con hẻm nhỏ ra kiệt 245 Âu Cơ, cách nhà khoảng 50m, thì xảy ra va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên kiệt. Cú va chạm khiến bé trai tử vong tại chỗ.

Xe điện do bé trai điều khiển.

Theo người dân khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ bé trai đi làm, cháu ở nhà cùng chị gái. Chiếc xe điện 3 bánh được gia đình mua cho bé chưa đầy một tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.