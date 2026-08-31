Vụ tai nạn xảy ra ngày 3/7/1994 trên tuyến cao tốc Thane-Nashik, gần làng Vadapa, Bhiwandi, Ấn Độ. Thời điểm đó, bà Kavita Sawlani, một nhà thiết kế nội thất sống tại Dubai, cùng chồng, các con và người thân di chuyển từ Mumbai tới Shirdi. Chiếc xe chở gia đình xảy ra va chạm trực diện với một xe tải.

Vụ tai nạn khiến Kavita và em gái Kanchan Melwani tử vong. Chồng của Kavita bị thương nặng. Gia đình sau đó nộp đơn yêu cầu bồi thường vào tháng 12/1994, cho rằng sự bất cẩn của các tài xế đã dẫn tới vụ tai nạn. Công ty bảo hiểm Oriental Insurance, đơn vị bảo hiểm cho cả hai phương tiện, phản đối yêu cầu và cho rằng vụ tai nạn nằm ngoài khả năng kiểm soát của tài xế.

Tài liệu được đưa ra trước tòa cho thấy bà làm việc với tư cách nhà thiết kế nội thất tại Dubai. Thu nhập hằng năm được xác định khoảng 1 triệu dirham UAE, tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng/năm theo quy đổi được sử dụng trong hồ sơ.

Tai nạn từ năm 1994, một gia đình được bảo hiểm trả gần 92 tỷ sau 32 năm

Công ty bảo hiểm phản đối mức thu nhập này và cho rằng các căn cứ xác định thu nhập chưa đủ thuyết phục.

Tuy nhiên, tòa án dựa trên các tài liệu từ người sử dụng lao động để xác định công việc và mức thu nhập của Kavita. Lập luận cho rằng nạn nhân không có bằng cấp chuyên môn chính thức cũng không được chấp nhận để bác bỏ yêu cầu bồi thường dựa trên thu nhập thực tế.

Năm 2003, gần 9 năm sau vụ tai nạn, tòa án xác định sự bất cẩn của nhiều phương tiện đã góp phần gây ra vụ việc và đưa ra mức bồi thường ban đầu hơn 15 tỷ đồng.

Tháng 5/2026, Tòa án Tối cao Bombay giữ nguyên cách xác định thu nhập của Kavita dựa trên các bằng chứng về công việc và tiền lương. Đến ngày 20/7, cơ quan giải quyết bồi thường tai nạn giao thông (MACT) tính toán lại khoản bồi thường chính ở mức gần 24 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng số tiền Oriental Insurance phải thanh toán lên tới khoảng 91,7 tỷ đồng. Khoản chênh lệch rất lớn này chủ yếu đến từ tiền lãi. Theo phán quyết, mức lãi suất 9%/năm được tính từ ngày 23/12/1994, thời điểm gia đình nạn nhân nộp đơn yêu cầu bồi thường, cho đến khi khoản tiền được thanh toán.

Như vậy, một vụ tai nạn xảy ra năm 1994 với khoản bồi thường chính khoảng 24 tỷ đồng đã phát sinh thêm hàng chục tỷ đồng tiền lãi trong hơn 30 năm tranh chấp.

Tòa án yêu cầu Oriental Insurance thanh toán khoản tiền theo phán quyết. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, tiền bồi thường sẽ được chuyển cho những người có quyền nhận, trong đó phần tiền bồi thường chính được chia cho hai người con của Kavita.

Vụ việc cho thấy thời gian giải quyết một tranh chấp bồi thường có thể tác động rất lớn đến số tiền cuối cùng mà doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả.

Điều đáng chú ý là con số gần 92 tỷ đồng không phải toàn bộ là tiền bồi thường cho thiệt hại ban đầu. Khoản tiền này bao gồm mức bồi thường được tòa án tính toán lại và phần lãi suất tích lũy trong nhiều thập kỷ.

Đối với người sử dụng ô tô, vụ việc cũng cho thấy vai trò của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba. Trong những tai nạn nghiêm trọng, nghĩa vụ bồi thường có thể rất lớn và kéo dài nhiều năm nếu phát sinh tranh chấp.

Hầu hết tài xế sẽ không bao giờ đối mặt với một yêu cầu bồi thường lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ án kéo dài từ năm 1994 đến năm 2026 là một ví dụ đặc biệt về việc một trách nhiệm bồi thường có thể tăng lên đáng kể khi cộng thêm tiền lãi trong thời gian dài.

Theo Cartoq

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