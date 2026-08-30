Ngày 29/8, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận được thông tin tại Thuận Bắc, Nam Khánh Hòa, đơn vị tiếp nhận thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận về một trường hợp đa chấn thương do tai nạn giao thông.

BS.CKII Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa đã nhanh chóng liên hệ, huy động ê-kíp đang túc trực tại bệnh viện để phối hợp tiếp nhận, xử trí. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Một cuộc gọi khác về một nam tài xế xe máy bị tai nạn, đa chấn thương xảy ra trên Quốc lộ 1A, khu vực Bắc Nha Trang. BS Thi lập tức điều phối ê-kíp cấp cứu 115 đến hiện trường. Dù được tiếp cận và cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Khoảng 3h50 ngày 30/8, Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận thông tin về vụ va chạm giữa hai xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Một tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau tai nạn.

Trong quá trình di chuyển, ê-kíp chủ động liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 114 cùng Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm để phối hợp giải cứu nạn nhân.

Lực lượng cấp cứu và cứu hộ hỗ trợ nạn nhân. Ảnh: BSCC.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ và ê-kíp 115 nhanh chóng tiếp cận, đưa tài xế ra khỏi cabin, đồng thời đánh giá và sơ cứu.

May mắn, cả hai nạn nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Một người bị chấn thương cẳng chân do mắc kẹt trong cabin, người còn lại bị chấn thương vùng đầu mặt.

Sau sơ cứu, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Khánh Hòa tiếp tục thăm khám, điều trị và theo dõi. Vụ tai nạn không ghi nhận thiệt hại về người.

Vụ tai nạn thứ tư xảy ra tại Km 1432 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Tân Đảo, xã Ninh Hòa.

Theo lời kể của chị H.T.K.L (sinh năm 2006), trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 1A, chị bất ngờ có biểu hiện say nắng, mất ý thức và mất lái. Xe máy sau đó tông vào trụ mốc lộ giới bên đường rồi lao xuống vực.

Rất may, người đi đường phát hiện sự việc và gọi cấp cứu 115. Khi tiếp cận, ê-kíp ghi nhận nạn nhân bị gãy xương cánh tay và chấn thương bụng kín.

Các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cấp cứu tại hiện trường, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Thi khuyến cáo người dân khi di chuyển trong dịp lễ cần tuân thủ tốc độ, biển báo và các quy định giao thông; giữ khoảng cách an toàn, chủ động quan sát và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Người dân cũng không nên lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất tập trung. Khi đi đường dài trong thời tiết nắng nóng, cần nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung nước và dừng xe nếu xuất hiện dấu hiệu choáng, mệt, say nắng.

Khi xảy ra tai nạn, người dân không nên tự ý di chuyển nạn nhân nếu nghi ngờ chấn thương nặng hoặc nạn nhân đang mắc kẹt nên gọi cấp cứu 115 để được hỗ trợ.

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