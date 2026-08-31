Sáng 31/8, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận với PV VietNamNet về sự việc trên. Theo đó, khoảng 0h ngày 30/8, ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi, trú xã Hóc Môn, TPHCM) điều khiển mô tô Kawasaki ZX10R, biển số TPHCM, chạy trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc.

Hiện trường tai nạn giao thông. Ảnh: H.N

Khi đến Km1450+100, đoạn qua phường Bắc Nha Trang, do không chú ý quan sát, ông Út bị mất lái khiến xe lao vào khu vực ven đường. Vụ tai nạn khiến ông Út tử vong. Chiếc mô tô bị biến dạng, hư hỏng nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường để ghi nhận, điều tra nguyên nhân tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông Út được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Chiếc mô tô Kawasaki bị biến dạng, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: N.X

Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn trên, đơn vị đã nhanh chóng điều phối ê-kíp cấp cứu đến hiện trường. Tuy nhiên, nam tài xế bị đa chấn thương, thương tích quá nặng nên đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Văn Út được biết đến là một người chơi mô tô phân khối lớn (biker) nổi tiếng tại Việt Nam.