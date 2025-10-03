Tối 2/10, chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines (CZ) khởi hành từ Thâm Quyến (Trung Quốc) chở hơn 170 hành khách đã hạ cánh xuống Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón với sự tham dự của lãnh đạo các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ... Ngay khi xuống máy bay, hành khách được chào đón bằng các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc và nhận những phần quà lưu niệm.

Việc chính thức khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng mở ra nhiều cơ hội thu hút du khách và thúc đẩy thương mại, đồng thời trở thành cầu nối đưa du khách từ Trung Quốc đến các tỉnh miền Trung và ngược lại.

Đây cũng là động lực để Đà Nẵng tăng cường kết nối, khôi phục các đường bay quốc tế từ Trung Quốc.

Theo kế hoạch, hãng bay sẽ khai thác 6 chuyến khứ hồi Thâm Quyến – Đà Nẵng trong tháng 10 và tiếp tục mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Du khách trên chuyến bay được tặng quà khi đến Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ đón, ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết, sau 5 năm 8 tháng hãng bay China Southern Airlines kết nối trở lại thành phố.

“Chúng tôi hy vọng những chuyến bay này không chỉ chở khách du lịch mà còn đưa các chuyên gia, nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác tại Đà Nẵng, tạo thêm nhiều cơ hội trong du lịch, thương mại và đầu tư”, ông nói.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng. Nhiều năm liền, Trung Quốc đứng thứ hai về lượng khách đến thành phố.

Việc nối đường bay với Thâm Quyến có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch.