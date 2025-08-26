Ngày 25/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Hòa Hiệp 4, với tổng vốn đầu tư hơn 2.125 tỷ đồng, sẽ được khởi công trong thời gian tới.

Dự án có tên thương mại là Ecohome Hòa Hiệp, tọa lạc tại khu đất B4-1, B4-2, đường Mê Linh, trên địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của người dân Đà Nẵng.

Trước đó, TP Đà Nẵng đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án. Có bốn đơn vị tham gia, gồm: Liên danh Công ty CP BCG Land - Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải; Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô và Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân.

Giới thiệu về dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Ảnh: Cường Anh

Kết quả, chỉ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và được lựa chọn làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Đại Mỗ (Hà Nội), thành lập cuối năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm phát triển hạ tầng, nhà ở, khu đô thị, văn phòng, trung tâm thương mại và khu công nghiệp.

Theo thông tin đăng ký mới nhất, người đại diện pháp luật của công ty là ông Trần Công Tưởng (SN 1978, Hà Nội), giữ chức Tổng giám đốc. Ngày 12/8 vừa qua, công ty đã nâng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 1.565 tỷ đồng, toàn bộ là vốn tư nhân.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Ecohome Hòa Hiệp được xây dựng để bán và cho thuê, đồng thời phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, tiện ích phục vụ cư dân.

Công trình có diện tích hơn 42.700 m2, quy mô khoảng 1.564 căn hộ, với một tầng hầm, 18-20 tầng nổi và một tầng kỹ thuật, đáp ứng dân số gần 3.910 người. Ngoài phần nhà ở xã hội, dự án cũng bố trí một số khu nhà ở thương mại bán theo giá thị trường để bù đắp chi phí, qua đó góp phần hạ giá bán, giá thuê và chi phí quản lý, vận hành chung cư xã hội.

Căn hộ được thiết kế khép kín, diện tích từ 25 m2 đến 70 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.125 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng và thuê đất). Ecohome Hòa Hiệp dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm kể từ khi được giao đất.