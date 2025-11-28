Chiều 28/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do (TMTD) và hạ tầng logistics.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã công bố gói ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp vào Khu TMTD.

Theo đó, những cơ chế, chính sách TP đang triển khai như miễn giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài trong khu; ưu tiên thủ tục hải quan; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 5 năm cho chuyên gia AI, bán dẫn; thời hạn thuê đất lên đến 70 năm; hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ngoài ra, bà Trâm cho biết, TP đã hoàn thiện và trình nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mới nhằm vận hành khu vực này theo hướng vượt trội và cạnh tranh hơn.

Cụ thể, về đất đai, TP đề xuất cho phép giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá đối với các dự án trong khu, đồng thời chỉ định nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật liên kết cảng biển, cảng hàng không theo phương thức PPP. Đà Nẵng cũng kiến nghị miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời gian thuê, trừ các dự án nhà ở và thương mại – dịch vụ thông thường.

Về thuế, các dự án ưu tiên sẽ được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, các ngành khác 15 năm, kèm theo miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Thuế thu nhập cá nhân cũng được đề xuất giảm 50% trong 15 năm cho chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lao động trình độ cao.

Hàng hóa trung chuyển trong khu được lưu giữ tối đa 90 ngày, có thể gia hạn 2 lần, mỗi lần tối đa 60 ngày. Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu 49% vốn trong lĩnh vực hàng không và 51% tại các dự án logistics, trung tâm trung chuyển.

Doanh nghiệp trong khu sẽ được hưởng chế độ hải quan ưu tiên, áp dụng hậu kiểm với kiểm tra chuyên ngành, không chịu biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa từ nội địa hoặc nước ngoài. Các doanh nghiệp cũng được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất, trung chuyển hàng hóa, niêm yết, báo giá và thanh toán bằng ngoại tệ, nhằm tạo môi trường kinh doanh linh hoạt, phù hợp đặc thù của Khu TMTD.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể niêm yết, báo giá, ký hợp đồng và thanh toán bằng ngoại tệ; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mở phòng giao dịch trong Khu TMTD....

Một vị trí xây dựng Khu TMTD nằm tại phường Hải Vân, với tổng diện tích khoảng 177ha, giáp chân đèo Hải Vân, sông Cu Đê, vịnh Kim Liên và Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Theo Sở Công Thương, TP đã đề xuất cụ thể các cơ chế trên với Chính phủ từ tháng 10 và đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 12.

Gói ưu đãi toàn diện này nhằm tạo “sân chơi đủ hấp dẫn” để thu hút các tập đoàn logistics, công nghệ số, công nghiệp phụ trợ và nhà đầu tư hạ tầng quy mô lớn – những lĩnh vực đòi hỏi môi trường chính sách thông thoáng, cạnh tranh quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đánh giá việc Thủ tướng phê duyệt Quyết định số 1142/QĐ-TTg thành lập Khu TMTD Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng, khẳng định niềm tin vào khả năng tiên phong phát triển mô hình kinh tế mới, hướng tới đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881ha, gồm 7 vị trí không liền kề với các khu chức năng: Sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo cùng các loại hình chức năng khác. Trong đó, khu sản xuất – logistics đóng vai trò then chốt, giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm sản xuất, trung chuyển hàng hóa quốc tế. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, các khu chức năng trong khu thương mại tự do sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau.