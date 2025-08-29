Đà Nẵng sẵn sàng tiên phong với chính sách mạnh?

Chiều 28/8, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp đầu tiên với Hội đồng Tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết cuộc họp nhằm lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, thành viên hội đồng để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế theo hướng phân định rõ định hướng phát triển Trung tâm tài chính tại TP Đà Nẵng và tại TPHCM, đảm bảo không chồng chéo, tránh lãng phí nguồn lực.

Lãnh đạo UBND TP gợi mở các vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tham vấn ý kiến chuyên gia. Cụ thể, về mô hình địa vị pháp lý của cơ quan điều hành.

Phiên họp đầu tiên của lãnh đạo TP Đà Nẵng với Hội đồng Tư vấn. Ảnh: N.H

Theo ông Triết, dự thảo Nghị định hiện quy định sẽ thành lập các cơ quan điều hành và giám sát Trung tâm tài chính theo mô hình tương tự đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, sử dụng một phần biên chế vận hành như các tổ chức chuyên trách, đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch, tự chủ trong việc ban hành các quy định nội bộ, thu hút đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Một số ý kiến cho rằng, việc hình thành cơ quan điều hành độc lập là phù hợp. Tuy nhiên, các cơ quan này cần vận hành theo mô hình doanh nghiệp, đồng thời có quyền lực đặc biệt trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, thẩm quyền của lãnh đạo cơ quan điều hành, cơ chế lương thưởng... cũng cần các chuyên gia góp ý.

TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Chính phủ, cho rằng dự thảo cần làm rõ một số nội dung, như làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của trung tâm so với các thị trường trong khu vực. Thành phố cũng nên tham khảo kinh nghiệm từ các mô hình đi trước ở một số quốc gia.

Về định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, theo ông Lực, thành phố có thể cân nhắc một số lĩnh vực đang được quan tâm như ngân hàng số toàn phần, tài sản số, tài chính xanh… để tìm ra giải pháp mang tính bứt phá.

Theo TS Cấn Văn Lực, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có thể hướng đến các lĩnh vực như ngân hàng số toàn phần, tài sản số, tài chính xanh. Ảnh: N.H

Ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), cho hay Bộ Tài chính đang xây dựng hai nghị định về thành lập Trung tâm tài chính ở Đà Nẵng và TPHCM. Để triển khai và hoàn thiện 2 văn bản này, trách nhiệm của lãnh đạo hai địa phương rất nặng nề.

Do đó, "đội ngũ cán bộ, lãnh đạo phải mạnh dạn, dám làm, dám chịu trách nhiệm", ông Sử nói và bày tỏ: "Chúng tôi kỳ vọng những chính sách lớn nhất, mạnh nhất, mở nhất sẽ được TP Đà Nẵng tiên phong triển khai thực hiện".

Nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đồng thời mong muốn các chuyên gia, thành viên hội đồng với uy tín của mình sẽ giúp TP Đà Nẵng trong việc kết nối với các nhà đầu tư, các định chế tài chính, kêu gọi được nhiều nhân tài về làm việc tại trung tâm.

"Việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, TP mong các thành viên Hội đồng Tư vấn sẽ giới thiệu những nhân lực có chất lượng, nhất là nguồn nhân lực quản lý, vận hành Trung tâm tài chính. Đây là yếu tố quyết định đến sự thành bại của trung tâm, bởi cơ chế có thể làm ra được, nhưng con người thì không" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng: "TP Đà Nẵng sẵn sàng làm những việc mới, việc khó". Ảnh: N.H

Cùng với việc tiếp thu các ý kiến để có lộ trình triển khai, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Hội đồng Tư vấn tập trung phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để hoàn thiện, trình được Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính.

Trong nghị định này, vấn đề lớn cần làm rõ là phân định chức năng, định hướng phát triển của Trung tâm tài chính tại TP Đà Nẵng với Trung tâm tài chính tại TPHCM, tránh để chồng chéo.

Bí thư Thành ủy cam kết, TP Đà Nẵng sẵn sàng làm những việc mới, việc khó, như triển khai thí điểm về tài sản số hay cơ chế giao dịch tín chỉ carbon... Mặt khác, Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng sẽ phải gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là lợi thế cạnh tranh và là sự khác biệt cần làm rõ khi phân định với Trung tâm tài chính tại TPHCM.

"Phải xây dựng được cơ chế hoạt động của mô hình cơ quan điều hành Trung tâm tài chính, đảm bảo tính linh hoạt, nơi nhà đầu tư chiến lược đặt niềm tin", ông Quảng lưu ý.