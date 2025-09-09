Ngày 9/9, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp ngày 28/8 về rà soát tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 02 ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ KH&CN được yêu cầu khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát việc đầu tư, mua sắm thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ cho hay, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo các Bộ, cơ quan tập trung triển khai một số nội dung cụ thể trong thời gian tới.

Cụ thể, giao Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện 5 dự án Luật sẽ trình Quốc hội khóa XV xem xét và thông qua trong kỳ họp lần thứ 10; khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, báo cáo Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15/9.

Khẩn trương lựa chọn 3 sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay, trong đó làm rõ các tiêu chí lựa chọn, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để xem xét và cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Khẩn trương phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát việc đầu tư, mua sắm thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, làm rõ nguyên nhân sự chậm trễ, chủ động tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các địa phương để hoàn thành nhiệm vụ này.

Bộ KH&CN cũng được yêu cầu chủ động phối hợp Bộ Tài chính rà soát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo nhu cầu về kinh phí để bố trí vốn cho các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 71 của Chính phủ và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ có hiệu quả.

Bộ Công an được giao tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện “Nghị quyết 214 ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện”, tập trung hoàn thành sớm các cơ sở dữ liệu về đất đai, y tế, giáo dục, hộ tịch; chú ý làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ có hiệu quả; bảo đảm các cơ sở dữ liệu đã hoàn thành phải đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Bộ Công an còn được giao tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ có văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan đến các cơ sở dữ liệu, đã được giao tại Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, các Nghị quyết 71, 214 của Chính phủ và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Với các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị khẩn trương rà soát, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ hiện đang bị chậm, muộn và các nhiệm vụ có thể bị chậm muộn trong thời gian tới; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, khẩn trương tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.