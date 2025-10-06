Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, dữ liệu giữa các ngành phải được chia sẻ theo nguyên tắc “một nguồn dùng chung”. Đất đai và nhà ở có mối liên hệ mật thiết, nên nếu xây dựng riêng biệt sẽ gây chồng chéo, lãng phí.

Tại cuộc họp ngày 24/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Công an thống nhất: dữ liệu pháp lý đất đai, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chỉ tồn tại trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai; Bộ Xây dựng sẽ kết nối, khai thác thay vì thu thập lại.

Ảnh minh hoạ. Hoàng Hà.

Bộ Xây dựng sẽ không thu thập lại các thông tin đã có mà khai thác thông qua cơ chế kết nối, chia sẻ. Ngược lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ kết nối, sử dụng thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản từ CSDL của Bộ Xây dựng, đảm bảo dữ liệu hai ngành thống nhất, bổ trợ cho nhau.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an và các địa phương triển khai “Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở”, nhằm hoàn thiện và đưa hệ thống vào sử dụng trong năm 2025.

Chiến dịch này tập trung chuẩn hóa dữ liệu thửa đất, tài sản gắn liền với đất, thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá đất; đồng thời làm sạch các dữ liệu về nhà ở, giao dịch và sở hữu bất động sản.

Theo các chuyên gia chính sách đất đai và quản lý tài nguyên, việc thống nhất phương án phối hợp giúp tránh chồng chéo dữ liệu, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ, nhân lực và vận hành hệ thống. Đồng thời, việc liên thông dữ liệu sẽ tạo nền tảng cho quản lý minh bạch, chính xác và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Khi CSDL đất đai và nhà ở được kết nối, người dân, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tra cứu thông tin pháp lý, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, cấp phép xây dựng, chuyển nhượng bất động sản nhanh hơn, minh bạch hơn.

Cơ quan nhà nước cũng có CSDL thống nhất để phục vụ quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý thị trường bất động sản hiệu quả.