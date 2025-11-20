Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết đã khẩn cấp huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng. Số trang thiết bị này nhằm hỗ trợ các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Toàn bộ trang bị được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để vận chuyển bằng đường hàng không đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.

Hiện Sư đoàn 372 đã bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cất cánh thực hiện các chuyến bay vận tải ngay khi thời tiết cho phép.

Sư đoàn 372 đã bố trí lực lượng, phương tiện bay, sẵn sàng cất cánh thực hiện các chuyến vận tải. Ảnh: G.X

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, mưa lớn và nước lũ dâng nhanh tại Gia Lai và Đắk Lắk đã khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.

Việc Đà Nẵng tăng cường trang bị cứu sinh là nguồn hỗ trợ cấp thiết. Điều này giúp lực lượng tại chỗ nâng cao khả năng tiếp cận, tổ chức sơ tán và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn Không quân 372 để kịp thời hỗ trợ các địa phương trong những ngày tới.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, công an, quân đội và chính quyền địa phương để sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các lực lượng phải trực 24/24 để cứu hộ; rà soát các hộ có người già, người bệnh, người khuyết tật để di dời đến nơi an toàn. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không đi qua các điểm ngập sâu, ngầm tràn khi mưa lớn.