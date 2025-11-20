Tối 19/11, nước lũ dâng cao đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Có những nơi nước chạm đến nóc nhà khiến nhiều người dân phải lên mạng xã hội cầu cứu khẩn cấp.

Cụ thể, tối 19/11, một người phụ nữ có tên Hồng Đào đã lên mạng xã hội nhờ cơ quan chức năng ứng cứu 3 mẹ con đang mắc kẹt trên nóc nhà.

Tài khoản này cũng để lại số điện thoại và địa chỉ nhóm 3, Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông (cũ) - nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) để lực lượng cứu hộ sớm tiếp cận.

Nước ngập lớn tại xã Đồng Xuân, khu vực hạ du của thủy điện sông Ba Hạ. Ảnh: CTV

Cũng trong đêm 19/11, người phụ nữ này 2 lần phát trực tiếp trong bóng tối, quá trình phát trực tiếp, người này vừa khóc lớn vừa động viên con và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tới hỗ trợ vì trời mưa to và quá lạnh.

Đến khoảng 4h30 sáng 20/11, tài khoản này tiếp tục lên mạng xã hội cầu cứu. Khoảng 5h45, PV VietNamNet liên lạc được với chị Hồng Đào. Người phụ nữ cho biết đang chờ đội cứu hộ lên cứu và máy điện thoại đã gần hết pin.

Ngoài tài khoản nói trên, tối 19/11, nhiều tài khoản khác cũng đăng tải thông tin, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ để mong cơ quan chức năng kịp thời ứng cứu.

Không chỉ người dân vùng lũ, mà những người thân đang ở nơi an toàn cũng sử dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin, địa chỉ và số điện thoại nhờ hỗ trợ người thân đang bị mắc kẹt trong biển nước.

Hàng trăm người cầu cứu trong đêm

Trao đổi nhanh với PV VietNamNet vào sáng sớm 20/11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ tối qua đến nay có hàng trăm người dân gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng, tuy nhiên việc cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn vì nước dâng cao, chảy xiết.

Về phương án giải cứu người dân, ông Văn thông tin, hiện lực lượng tại chỗ đang ghép bè để tập trung di chuyển người từ nhà thấp lên nhà cao. Riêng các phương tiện cứu hộ khác rất khó tiếp cận những nơi người dân mắc kẹt vì nước chảy quá xiết, thậm chí ca nô đi vào có nguy cơ mắc dây điện hoặc vật cản.

"Ngày hôm qua, trong quá trình cứu hộ, một chiếc ca nô bị vướng vào lưới B40 suýt bị lật", ông Văn cho biết thêm.

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk, thông tin về thông số hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ lúc 4h45 ngày 20/11.

Cụ thể, lưu lượng nước về hồ 14.380 m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 0 m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn: 13.100 m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du đạt 13.100 m3/s.

Ông Thuận cho biết, dự báo hôm nay khu vực phía Đông của tỉnh sẽ có mưa rất to và gần như toàn bộ khu vực này đều bị cắt điện.

Từ ngày 17/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở rất nhiều nơi, đặc biệt là khu vực phía Đông.

Mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ rất lớn, không thể cắt lũ, buộc đơn vị này phải xả tràn về hạ du khiến nhiều nơi bị nhấn chìm trong biển nước.