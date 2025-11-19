Chiều 19/11, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ bà Đ.T.C, nạn nhân bị vùi lấp trong căn nhà đổ sập do sạt lở.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ ập xuống, làm một căn nhà dưới chân núi tại khu phố 9 Hải Ninh (phường Quy Nhơn) bị sập, hai người cao tuổi mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: A.T

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương cứu nạn và đưa được cụ ông ra ngoài an toàn, trong khi cụ bà bị kẹt lại dưới đống đổ nát. Đến trưa, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cụ bà Đ.T.C.

Theo ông Toàn, chính quyền phường đang hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Cũng trong sáng nay, khoảng 2h15, tại khu vực Núi Một tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống khu phố 57 (phường Quy Nhơn), gây nguy cơ rất cao đối với các hộ dân sống ven chân núi.

Phường Quy Nhơn đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, cấm người dân tiếp cận vùng nguy hiểm và chủ động sơ tán 35 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Hiện trên địa bàn phường vẫn còn 3 điểm được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao. Tại tất cả các vị trí này, chính quyền đã tổ chức sơ tán người dân để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đắk Lắk: Sạt lở đồi làm nữ bí thư chi đoàn tử vong

Ngày 19/11, UBND phường Sông Cầu thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở quả đồi, gây sập nhà khiến chị V.T.U. (33 tuổi), Bí thư chi đoàn khu phố Dân Phú 2 tử vong.

Cơ quan chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: TD

Trước đó, khoảng 6h sáng 19/11, đất đá từ quả đồi phía sau nhà chị U. bất ngờ bị sạt lở, tràn xuống dưới làm nhà chị U. đổ sập.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận điểm sạt lở để cứu người. Tuy nhiên chị U. đã bị tường đè tử vong.

Trước đó, từ tối ngày 17/11 đến sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk bị ngập sâu. Ngoài ra có một số quả đồi bị sạt lở vùi lấp tài sản, hoa màu của người dân.

Tính đến chiều nay, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang bị cô lập, lực lượng chức năng đang tiếp cận để di dời người dân đến nơi an toàn.