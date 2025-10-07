IFC định hình cuộc chơi mới

Theo các chuyên gia kinh tế, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế giai đoạn 2025 - 2028 không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược với khung pháp lý rõ ràng, mà còn là cơ hội lịch sử để Đà Nẵng vững bước tiến vào bản đồ tài chính toàn cầu. Quyết sách này sẽ định hình lại diện mạo của thành phố và tạo ra “luật chơi mới” cho các dòng vốn.

Với vị trí địa chiến lược là trái tim kinh tế miền Trung, cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây ra biển Đông, Đà Nẵng có lợi thế để phát triển thành hệ sinh thái tài chính - logistics - bảo hiểm rủi ro, phục vụ cả nội địa và quốc tế. Cùng với dân số hơn 3 triệu người sau khi mở rộng địa giới, thành phố sở hữu cả dư địa phát triển lẫn nguồn lực thị trường đủ lớn để hình thành cực tăng trưởng mới, bổ sung cho TP.HCM trong bản đồ tài chính Việt Nam.

Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị để sẵn sàng cho sứ mệnh trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Shutterstock

Để sẵn sàng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng đã gấp rút phát triển quỹ đất hơn 300 ha ngay tại trung tâm thành phố, dọc theo sông Hàn và biển Mỹ Khê, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng trong bán kính 5 - 10 km. Đây hứa hẹn là điểm đến của các định chế tài chính, fintech, quỹ đầu tư toàn cầu.

Song song, thành phố chú trọng phát triển hệ sinh thái “làm việc - nghỉ dưỡng - sáng tạo”, nâng cấp giáo dục, y tế chuẩn quốc tế và duy trì chất lượng môi trường sống ở mức tốt - những yếu tố then chốt để thu hút nhân tài và tập đoàn toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, khi IFC đi vào vận hành, Đà Nẵng sẽ bổ sung một cực tăng trưởng mới cho Việt Nam, mở rộng không gian phát triển dịch vụ tài chính gắn với logistics, du lịch và công nghệ.

Trong bối cảnh đó, bất động sản sẽ không còn dừng ở việc “ăn theo” hạ tầng như trước, mà phải đồng bộ với IFC. Nhu cầu sẽ không nằm ở phân khúc phổ thông mà tập trung vào bất động sản biểu tượng, đạt chuẩn vận hành quốc tế: căn hộ cao cấp, khu phức hợp thương mại - tài chính, không gian “sống - làm việc - giải trí” dành cho nhà đầu tư, chuyên gia và du mục kỹ thuật số.

Đặc biệt, những tài sản biểu tượng (trophy asset) ở vị trí không thể tái lập ven sông Hàn, gắn với khu phố tài chính hoặc trở thành biểu tượng kiến trúc mới sẽ có lợi thế chiến lược thu hút giới tinh hoa. Bởi đây sẽ là thước đo vị thế của nhà đầu tư trong kỷ nguyên Đà Nẵng IFC.

“Khẩu vị” mới của giới tinh hoa

Báo cáo Thịnh vượng toàn cầu Knight Frank (2024) cho thấy, Việt Nam hiện có 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 Đông Nam Á về số lượng người giàu. Còn theo New World Wealth, mức độ giàu có của Việt Nam được dự báo sẽ tăng tăng 125% trong 10 năm tới. Đây sẽ là mức tăng trưởng tài sản cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào nếu xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú.

Sự gia tăng nhanh chóng nhóm người sở hữu tài sản ròng cao (High-net-worth individual) cùng xu hướng đầu tư toàn cầu đang tạo ra cuộc săn tìm những “trophy assets” hiếm có, mang tính biểu tượng tại những thành phố di sản hay những trung tâm kinh tế năng động nhất.

Trong bối cảnh như vậy, bất động sản trung cấp không còn đủ sức giữ chân dòng vốn. Thay vào đó, phân khúc hạng sang và siêu sang mới là điểm đến của giới đầu tư, vừa thỏa mãn nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn, vừa khẳng định vị thế trong hệ sinh thái toàn cầu của giới thượng lưu.

Tại Việt Nam, ngoài Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến tiêu biểu. Trong năm 2025, hàng loạt dự án bất động sản hạng sang và siêu sang đã “đổ bộ” để đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới tinh hoa.

Một trong những dự án nổi bật là The Legend Danang. Tọa lạc tại vị trí độc bản ngay sát cầu Rồng - biểu tượng của thành phố, dự án được kiến tạo với tầm vóc kiến trúc và hệ tiện ích vượt trội theo chuẩn quốc tế. Theo giới đầu tư, các căn hộ tại The Legend Danang là tài sản biểu tượng hiếm hoi bên sông Hàn, nơi từng mét vuông đều mang giá trị tích sản dài hạn.

The Legend Danang được đánh giá là một trong những “trophy asset” (tài sản mang tính biểu tượng) hiếm có bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh dự án

Ngoài ra, thị trường Đà Nẵng cũng đón thêm nhiều thương hiệu quốc tế về du lịch nghỉ dưỡng và các khách sạn 5 sao mới. Lượng khách du lịch bùng nổ với 12,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế cũng gia tăng sức hút dòng vốn cho Đà thành.

Để mang đến cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về những chuyển động mới của Đà Nẵng trong kỷ nguyên IFC và cơ hội đầu tư ngay từ chân sóng, hội thảo chuyên đề “Escape to Danang: Where investment meet lifestyle” (Đà Nẵng: Nơi đầu tư gặp phong cách sống) sẽ diễn ra vào 9h00 ngày 12/10/2025 tại Tầng 24, ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Với sự góp mặt của Ngọc Trinh, MC Công Tố cùng các chuyên gia đầu tư, sự kiện hứa hẹn mang đến những góc nhìn sắc sảo về xu hướng dịch chuyển dòng vốn và cơ hội sở hữu những “trophy asset” hiếm có bên sông Hàn. Đây sẽ là điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị bền vững trong kỷ nguyên mới.

Lệ Thanh