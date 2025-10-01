Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu) gồm 3 khối nhà cao 22 tầng CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với quy mô dân số hơn 4.580 người.

Dự án do liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng số 1.951 căn hộ. Trong đó, 1.765 căn là nhà ở xã hội để bán, còn lại là cho thuê mua.

Giá bán trung bình được công bố là hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Kinh phí bảo trì được thông báo là 560.072 đồng/m2 (nộp một lần khi bàn giao). Giá thuê mua trung bình là 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Cách đây khoảng 4 tháng, chủ đầu tư dự án thông báo giá tạm tính dự kiến là 26-27 triệu đồng/m2. Như vậy, giá căn hộ tăng hơn 2,4 triệu đồng/m2 so với giá tạm tính trước đó.

Với mức giá hơn 29,4 triệu đồng/m2, căn nhỏ nhất (32,3m2) tại dự án Rice City Long Châu sẽ có giá khoảng 950 triệu đồng. Căn lớn nhất (77m2) có giá hơn 2,26 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại dự án này, khách hàng sẽ nộp hồ sơ bản mềm (scan) bằng hình thức online qua website: https://www.ricecitylongchau.com.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Ảnh: CĐT

Chủ đầu tư cho biết, để đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ được đầy đủ, khách quan, mỗi ngày doanh nghiệp sẽ tiếp nhận và xử lý tối đa 70 bộ hồ sơ.

Sau đó, chủ đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu với quy định hiện hành để hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, khách hàng sẽ được cấp mã QR code để nộp hồ sơ bản cứng theo quy định tại trụ sở Đảng ủy - UBND phường Cự Khối (cũ) số 595 đường Bát Khối, phường Long Biên (Hà Nội). Chỉ khách hàng được cấp mã QR code mới có thể nộp hồ sơ bản cứng theo quy định tại địa chỉ trên.

Với hình thức gửi văn bản (đơn, đề nghị... ) bản cứng vật lý được gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh đến địa chỉ văn phòng đại diện liên danh tại tầng 2 tòa nhà Rainbow, số 79 đường 19/5, khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông (Hà Nội); bản mềm (scan) gửi bằng hình thức điện tử qua email: info@ricecitylongchau.com.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10 đến hết ngày 4/11 (không bao gồm các ngày chủ nhật).

Thời gian ký hợp đồng mua bán căn hộ dự kiến vào tháng 11/2025 và tháng 1/2026. Cụ thể, tòa CT1 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ 24/11/2025; tòa CT2, CT3 dự kiến ký từ 26/1/2026.

Dự án dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III/2027.

Với mức giá hơn 29,4 triệu đồng/m2, Hà Nội ghi nhận mức kỷ lục mới về giá bán nhà ở xã hội.

Kỷ lục trước đó thuộc về dự án nhà ở xã hội ở Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) có giá bán tạm tính là 25 triệu đồng/m2.

Hồi tháng 3/2023, dự án nhà xã hội NHS Trung Văn tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ) ghi nhận mức giá mở bán cao nhất khi đó với hơn 19,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giai đoạn trước năm 2023, mức giá bán nhà ở xã hội tại Thủ đô dao động từ 13-17 triệu đồng/m2.