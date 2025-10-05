Vợ chồng anh Lê Đình Hưng (phường Định Công, Hà Nội) có tài chính 6 tỷ đồng và mong muốn tìm nhà ở Hà Nội.

Với ngân sách này, họ nhanh chóng nhận ra lựa chọn nhà đất tại khu vực trung tâm hoặc ven đô ngày càng eo hẹp. Những căn nhà trong tầm giá thường chỉ có diện tích từ 30-40m2, nằm sâu trong những ngõ ngách chật hẹp, thiếu sáng.

“Chúng tôi đi xem nhiều nơi, nhưng hầu hết đều là nhà trong ngõ ngoằn ngoèo, ô tô không vào được, thậm chí xe máy tránh nhau cũng khó. Thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu không gian chung, không có sân chơi cho con cái... Cảm giác bỏ ra 6 tỷ mà phải 'nhốt' mình trong một không gian bí bách như vậy thực sự không đáng”, anh Hưng chia sẻ.

Giữa những bế tắc, anh Hưng nghĩ tới việc gửi toàn bộ 6 tỷ đồng vào ngân hàng với lãi suất khoảng 6%/năm. Tính toán đơn giản, khoản tiền này sẽ sinh lời 360 triệu đồng/năm, tương đương 30 triệu đồng/tháng. Con số này hoàn toàn đủ để thuê một căn hộ cao cấp tại trung tâm Hà Nội, với mức giá dao động từ 20-40 triệu đồng/tháng tùy vị trí và tiện ích.

Nhiều căn nhà 6-7 tỷ trong ngõ hẹp thường xuyên đối mặt với cảnh ngập lụt. Ảnh: Thạch Thảo

Thay vì chen chúc trong ngõ cụt, gia đình anh Hưng có thể tận hưởng không gian sống rộng rãi, hiện đại với tiện ích đồng bộ: hồ bơi, phòng gym, bãi đỗ xe ô tô và thuận tiện di chuyển giữa các quận.

Theo anh Hưng, thuê nhà có tính linh hoạt cao. Không bị ràng buộc bởi một bất động sản cố định, gia đình có thể dễ dàng di chuyển nếu công việc thay đổi, đồng thời tránh rủi ro giá nhà biến động.

Chất lượng sống vượt trội: căn hộ cao cấp ở trung tâm mang đến môi trường xanh sạch, an ninh 24/7, gần trường học quốc tế và trung tâm thương mại, giúp cân bằng công việc và gia đình mà không lo lắng về bảo trì hay sửa chữa.

Ngoài ra, số tiền gốc vẫn an toàn trong ngân hàng, có thể rút ra để đầu tư vào chứng khoán, quỹ mở hoặc bất động sản ở tỉnh lẻ khi thị trường ổn định hơn, thay vì "đổ" hết vào một tài sản khó thanh khoản.

Anh Hưng nhận định, mua nhà đất nhỏ trong ngõ với giá 6 tỷ đồng hiện nay tiềm ẩn rủi ro: giá trị tăng trưởng không cao, thậm chí khó thanh khoản nếu không có quy hoạch rõ ràng.

Việc thuê căn hộ cao cấp với số tiền lãi 30 triệu đồng/tháng không chỉ mang lại cuộc sống tiện nghi mà còn cho phép vợ chồng anh có thêm thời gian nghiên cứu, chờ đợi thị trường điều chỉnh hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản khác có tiềm năng sinh lời tốt hơn.

Chuyên viên tư vấn tài chính Nguyễn Hương Giang cho rằng, không có câu trả lời chung giữa mua và thuê. Điều này phụ thuộc vào mục tiêu dài hạn của mỗi gia đình.

Tuy nhiên, câu chuyện của vợ chồng anh Hưng là một ví dụ điển hình cho thấy sự thay đổi trong tư duy về nhà ở của người trẻ hiện đại. Họ không còn mặc định rằng an cư phải đồng nghĩa với việc sở hữu bằng mọi giá một mảnh đất nhỏ.

Trong bối cảnh giá bất động sản Hà Nội ngày càng cao, lựa chọn thuê nhà cao cấp bằng tiền lãi từ vốn có sẵn là một hướng đi thông minh và thực tế.

Về mặt tài chính, đây là một quyết định có cơ sở. Thay vì “đóng băng” toàn bộ số vốn lớn vào một bất động sản có nhiều hạn chế, họ biến nó thành công cụ sinh lời. Khoản lãi hàng tháng không chỉ đủ để trang trải một nơi ở tốt hơn mà còn giúp duy trì sự linh hoạt tài chính.

Tâm lý sợ thuê nhà vì cảm giác không có tài sản ràng buộc vẫn còn phổ biến. Nhưng xét trên góc độ kinh tế thuần túy, khi chi phí cơ hội của việc sở hữu một căn nhà kém chất lượng quá cao thì thuê nhà là một giải pháp tối ưu.