Đại diện HEINEKEN Việt Nam và Công an TP. Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ cùng thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm” giai đoạn 2025-2027. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam

Là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực, Đà Nẵng thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương, kết nối miền Trung với cả nước và quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội cũng kéo theo áp lực lưu lượng giao thông trong thành phố, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch. Vì thế, nâng cao ý thức người tham gia giao thông là hành động thiết thực góp phần gìn giữ hình ảnh thành phố hiện đại, thân thiện.

Theo biên bản ghi nhớ giữa HEINEKEN Việt Nam và Công an TP. Đà Nẵng, trong giai đoạn 1 từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2025, HEINEKEN Việt Nam sẽ đồng hành cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường nhận thức “Uống có trách nhiệm”, khuyến khích người dân chủ động lựa chọn thức uống không cồn phù hợp khi lái xe, và nghiêm túc tuân thủ Luật Giao thông.

Bên cạnh đó, nhãn hàng HEINEKEN® 0.0 cũng sẽ trao tặng Công an TP. Đà Nẵng các tặng phẩm và vật dụng cần thiết như: mũ bảo hiểm đạt chuẩn, túi sơ cứu y tế… nhằm hỗ trợ xây dựng môi trường giao thông an toàn.

HEINEKEN Việt Nam tổ chức sự kiện nhằm hướng tới mục tiêu chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn và văn minh. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết: “Thành phố Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến an toàn để tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Bên cạnh những thuận lợi, Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức trong việc duy trì trật tự đô thị và an toàn giao thông. Điều này đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân”.

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ ký biên bản ghi nhớ cùng HEINEKEN Việt Nam. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam

Bà Trần Ngọc Ánh - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam chia sẻ tại buổi ký kết: “Sản phẩm HEINEKEN® 0.0 là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, mỗi lựa chọn đúng đắn như chọn thức uống không cồn phù hợp khi lái xe là hành động nhỏ nhưng tạo ra tác động tích cực lớn. HEINEKEN Việt Nam rất vinh dự được đồng hành cùng Công an TP. Đà Nẵng trong hành trình lan tỏa thông điệp này và góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong cộng đồng”.

Bà Trần Ngọc Ánh- Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam tại buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam

HEINEKEN® 0.0, thức uống đại mạch 0.0% độ cồn, được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ năm 2020, là một trong những sáng kiến tiên phong nhằm xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp với Cảnh sát Giao thông TP.HCM tiếp sức nhân dân vào dịp cận Tết, triển khai mô hình “Trạm 0 Độ” tại các điểm dừng chân trên cao tốc, tổ chức “Tuần lễ không cồn”... HEINEKEN® 0.0 đã góp phần nâng cao nhận thức về uống có trách nhiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam và Công an Đà Nẵng chụp hình lưu niệm trong buổi lễ ký kết. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam

Bích Đào