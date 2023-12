{"article":{"id":"2227016","title":"Đà Nẵng kết hợp FPT và Dell Technologies thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp FDI","description":"Mới đây, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng phối hợp với FPT IS, Dell Technologies tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số sản xuất trong thời đại mới: Khi Automation kết hợp AI” cho các doanh nghiệp FDI.","contentObject":"<p>Hội thảo hướng tới mục tiêu song hành cùng lãnh đạo TP. Đà Nẵng hỗ trợ các tổ chức, <a href=\"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-fdi-tag17765325741757476932.html\" target=\"_blank\">doanh nghiệp FDI</a> tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, đưa công nghệ thông tin trở thành lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng nền tảng vươn tầm quốc tế. </p>

<p>Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng nhận định: “Các doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu hàng hoá và giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp khác tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại. Hội thảo kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất, tạo tiền đề mở rộng đến lĩnh vực khác như du lịch, dịch vụ; kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, đem lại sức tăng trưởng vượt bậc cho các doanh nghiệp FDI”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1270.jpg?width=768&s=x1huh1Pr7hq7PwgT13uK4w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1270.jpg?width=1024&s=y3xfi7nB-MTtRZeLYMm_ag\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1270.jpg?width=0&s=KdyeeMSYfOYh87ML2zhFLA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1270.jpg?width=768&s=x1huh1Pr7hq7PwgT13uK4w\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1270.jpg?width=260&s=i4VaI8gqqnv7QNBtn1vVtA\"></picture>

<figcaption>Ông Lê Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng kỳ vọng hội thảo sẽ là tiền đề quan trọng mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng về chuyển đổi số</figcaption>

</figure>

<p>Đại diện FPT IS, ông Thân Minh Ngọc - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp đề xuất nhiều cách tiếp cận chuyển đổi số cho doanh nghiệp FDI: “Cùng với Dell Technologies, FPT IS kỳ vọng hội thảo sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ đồng hành chuyển đổi số cùng ngành FDI của Đà Nẵng. Các <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-phap-cong-nghe-tag13523645320429795475.html\" target=\"_blank\">giải pháp công nghệ</a> của FPT IS đều được đúc kết dựa trên phương pháp luận FPT Digital Kaizen, có thể triển khai cho doanh nghiệp tại mọi quy mô, bằng cách đi tìm điểm nhức nhối nhất trong tổ chức, đưa ra sáng kiến, tìm giải pháp và triển khai ngay ở quy mô nhỏ, khi có kết quả thì tiếp tục nhân rộng. Với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thấu hiểu bài toán doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, FPT IS sẵn sàng song hành cùng tổ chức triển khai chiến lược chuyển đổi số, phù hợp với xu hướng công nghệ toàn cầu, tập trung vào giải pháp tự động hoá cho doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ xác định mục tiêu, định hướng và cách thức ứng dụng công nghệ”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1271.jpg?width=768&s=T__zYNMukeQbtDACVBWXNA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1271.jpg?width=1024&s=-Oe4kfKXldPTz843tp5kPw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1271.jpg?width=0&s=pSdGRuJYRkaOtKxooaJ6dA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1271.jpg?width=768&s=T__zYNMukeQbtDACVBWXNA\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1271.jpg?width=260&s=EORHMS1hpnmJoPuCTmZWpw\"></picture>

<figcaption> Ông Thân Minh Ngọc - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp đề xuất nhiều cách tiếp cận chuyển đổi số cho doanh nghiệp FDI</figcaption>

</figure>

<p>Ông Lê Minh Quân - Giám đốc Chuyển đổi số sản xuất FPT IS cũng đưa ra nhiều đề xuất cho doanh nghiệp trong việc “thông minh hóa hoạt động sản xuất”: “FPT IS mang tới Giải pháp điều độ sản xuất thông minh akaMES - sản phẩm Make in Viet Nam đầu tiên trên thế giới ứng dụng AI vào điều phối sản xuất thông minh theo thời gian thực. Đặc biệt, việc tích hợp với hạ tầng của Dell Technologies kết hợp với NVIDIA cũng giúp tối ưu hóa AI akaMES. Với các tính năng đa dạng như: Lên kế hoạch và điều độ sản xuất tự động; Tính năng AA dashboard cung cấp góc nhìn toàn cảnh nhà máy; Dự báo sớm năng lực giao hàng … akaMES giúp doanh nghiệp chuyển đổi số hoạt động sản xuất toàn diện, tạo nền tảng bứt phá kinh doanh”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1272.jpg?width=768&s=Xxz_uLUvmucqupsIQgo5Hg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1272.jpg?width=1024&s=Tt1RUmXcZ7FQ5byNv6bugg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1272.jpg?width=0&s=xYcq94gAmTexKF3DFIddaA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1272.jpg?width=768&s=Xxz_uLUvmucqupsIQgo5Hg\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1272.jpg?width=260&s=AOBWADgoXcqtzsFMloYNWw\"></picture>

<figcaption> Ông Lê Minh Quân - Giám đốc Chuyển đổi số sản xuất FPT IS giới thiệu Giải pháp điều độ sản xuất thông minh - akaMES</figcaption>

</figure>

<p>Trong bài toán quản trị nhân sự, ông Triệu Bùi Sỹ Nhiên - Giám đốc tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp số FPT IS nhấn mạnh, để phát triển bền vững, doanh nghiệp sản xuất cần vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả và tối ưu: “Theo đó, FPT IS phát triển bộ giải pháp chuyển đổi số ngành nhân sự - HR DX với nền tảng lõi là Giải pháp quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP, giúp quản trị nhân sự số toàn diện, mang lại trải nghiệm tối ưu cho mọi đối tượng từ: chuyên viên nhân sự, nhân viên, quản lý, ban lãnh đạo. FPT.iHRP có khả năng mở rộng linh hoạt, giúp số hóa hơn 90% các quy trình nghiệp vụ nhân sự, tiết kiệm chi phí hơn 30%, tăng năng suất lao động hơn 30%”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1273.jpg?width=768&s=dJMX_hIAfXA74llmHsa0FQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1273.jpg?width=1024&s=QQ1R-jD1cGyqZ4jT2saHIQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1273.jpg?width=0&s=Tqx1FxzD4fdXl_GdHyf8xQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1273.jpg?width=768&s=dJMX_hIAfXA74llmHsa0FQ\" alt=\"anh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1273.jpg?width=260&s=ia33L-cLHZedV0eWEn36BA\"></picture>

<figcaption> Giải pháp siêu hội tụ Dell VxRail giải quyết bài toán về hạ tầng</figcaption>

</figure>

<p>Về phía Dell Technologies Việt Nam, thấu hiểu các khó khăn của doanh nghiệp FDI khi triển khai hạ tầng bao gồm: chi phí đắt đỏ, phụ thuộc vào nhà cung cấp, khả năng mở rộng hạn chế, Dell Technologies đã phát triển Dell VxRail. Đây là giải pháp “chìa khóa trao tay” siêu hội tụ dẫn đầu thị trường, giải quyết mọi khuyết điểm từ hạ tầng truyền thống, giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá trung tâm dữ liệu, triển khai trên nền tảng đám mây và hoàn toàn phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào của người dùng. </p>

<p>Thời gian tới, FPT IS và Dell Technologies phối hợp cùng TP. Đà Nẵng song hành công nghệ cùng doanh nghiệp, tháo gỡ nút thắt trong vận hành, thúc đẩy kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á.</p>

<strong>Bích Đào</strong> Đây là thứ hạng cao nhất hạng mục này mùa giải năm nay do không có cúp Vàng được trao.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/elcom-gianh-giai-thuong-san-pham-xuat-sac-make-in-vietnam-cho-chinh-phu-so-2226624.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/elcom-gianh-giai-thuong-san-pham-xuat-sac-make-in-vietnam-cho-chinh-phu-so-1198.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T08:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226422","title":"Việt Nam - Trung Quốc hợp tác sâu rộng về thông tin, truyền thông","description":"Đã có 5 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Bộ TT&TT Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan của Trung Quốc về viễn thông, Internet, CNTT, chuyển đổi số, kinh tế số, truyền thông số,…","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-trung-quoc-hop-tac-sau-rong-ve-thong-tin-truyen-thong-2226422.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/viet-nam-trung-quoc-hop-tac-sau-rong-ve-thong-tin-truyen-thong-782.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T12:28:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226373","title":"Nhiệt điện Uông Bí ứng dụng công nghệ cải tiến kỹ thuật","description":"Sáng kiến “Nghiên cứu giải pháp điều khiển trực tiếp các van bypass cao áp, hạ áp trên hệ thống DCS Ovation”, giúp giảm chi phí vận hành, hiệu suất phát điện cao, đảm bảo tính khả dụng của tổ máy.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhiet-dien-uong-bi-ung-dung-cong-nghe-cai-tien-ky-thuat-2226373.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhiet-dien-uong-bi-ung-dung-cong-nghe-cai-tien-ky-thuat-493.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226193","title":"Cần chuyển đổi số từ ‘người đứng đầu’ trong hợp tác xã","description":"Chuyển đổi số giúp ích cho hợp tác xã (HTX) nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì thế, việc chuyển đổi số từ 'người đứng đầu' HTX góp phần quan trọng trong tình hình hiện nay.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-chuyen-doi-so-tu-nguoi-dung-dau-trong-hop-tac-xa-2226193.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-chuyen-doi-so-tu-nguoi-dung-dau-trong-hop-tac-xa-1364.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:37:19","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225952","title":"MISA QLTS - sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số","description":"Tại Lễ trao giải thưởng \"Make in Vietnam 2023”, phần mềm Quản lý tài sản MISA QLTS đã giành giải Đồng ở hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/misa-qlts-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-cho-chinh-phu-so-2225952.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/misa-qlts-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-cho-chinh-phu-so-462.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224920","title":"Bình Định muốn 'hút' công ty công nghệ nhờ tận dụng chuyển đổi số","description":"Ngày 13/11, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Định đã được thành lập để tập trung, tăng cường cho hoạt động chuyển đổi số của ngành.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-muon-hut-cong-ty-cong-nghe-nho-tan-dung-chuyen-doi-so-2224920.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/binh-dinh-muon-hut-cong-ty-cong-nghe-nho-tan-dung-chuyen-doi-so-274.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225553","title":"Hàng loạt sở, ngành tại Bình Định đã ứng dụng chuyển đổi số xuống tận xã","description":"Thông tin từ “Sổ tay điện tử chuyển đổi số” của tỉnh Bình Định cho thấy, hệ thống các phần mềm của nhiều cơ quan Nhà nước tại Bình Định đã được sử dụng, cập nhật dữ liệu tới cấp xã.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-so-nganh-tai-binh-dinh-da-ung-dung-chuyen-doi-so-xuong-tan-xa-2225553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hang-loat-so-nganh-tai-binh-dinh-da-ung-dung-chuyen-doi-so-xuong-tan-xa-253.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225632","title":"Sứ mệnh mới của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam","description":"Bên cạnh sứ mệnh ban đầu là Make in Viet Nam, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam từ nay có một sứ mệnh mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua sáng tạo các ứng dụng số, chuyển đổi số các ngành và lĩnh vực.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-menh-moi-cua-cong-dong-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam-2225632.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/su-menh-moi-cua-cong-dong-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam-1186.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224180","title":"Thành bại của chuyển đổi số do 'mắt xích' người đứng đầu","description":"Nhiều cơ quan Nhà nước tại Bình Định đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Để có được những thành quả ngày hôm nay, lãnh đạo các đơn vị đóng vai trò quan trọng trong thay đổi tư duy, cách thức làm việc.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-bai-cua-chuyen-doi-so-do-mat-xich-nguoi-dung-dau-2224180.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thanh-bai-cua-chuyen-doi-so-do-mat-xich-nguoi-dung-dau-634.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225054","title":"Chuyển đổi số là một thành tố trong chủ đề năm 2024 của TP.HCM","description":"Việc chọn chuyển đổi số làm một thành tố của chủ đề năm 2024 là thách thức rất lớn, nhưng sẽ là động lực để toàn thể hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của thành phố.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tp-hcm-2225054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tphcm-968.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:59:49","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224926","title":"Thanh Hóa: Những bước tiến thúc đẩy quá trình chuyển đổi số","description":"Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng công nghệ số, thúc đẩy CĐS toàn dân, toàn diện tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-nhung-buoc-tien-thuc-day-qua-trinh-chuyen-doi-so-2224926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thanh-hoa-nhung-buoc-tien-thuc-day-qua-trinh-chuyen-doi-so-254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224509","title":"Bứt phá ngoạn mục, Thăng Bình giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính","description":"Huyện Thăng Bình đã giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 trên sóng truyền hình Quảng Nam.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-2224509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:20:57","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224308","title":"Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành 33/39 chỉ tiêu chuyển đổi số được giao năm 2023","description":"Qua 11 tháng thực hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 33/39 chỉ tiêu về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia giao trong năm 2023, tiếp tục duy trì các kết quả đạt được trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-33-39-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-2224308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-3339-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:25:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223593","title":"Lợi ích từ chuyển đổi số với nông nghiệp Bình Định","description":"Ngoài việc giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết văn bản trong quản trị công ở cơ quan Nhà nước, chuyển đổi số còn giúp nông dân địa phương giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trong nông nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loi-ich-tu-cds-voi-nong-nghiep-binh-dinh-2223593.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/loi-ich-tu-chuyen-doi-so-voi-nong-nghiep-binh-dinh-433.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223142","title":"‘Chuyển đổi số để bảo vệ màu áo của công chức Thuế chúng tôi’","description":"Ngành thuế tỉnh Bình Định tăng được tính tự giác của người nộp thuế, đồng thời, phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ ngành. Chìa khoá nằm ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-de-bao-ve-mau-ao-cua-cong-chuc-thue-chung-toi-2223142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chuyen-doi-so-de-bao-ve-mau-ao-cua-cong-chuc-thue-chung-toi-554.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223766","title":"VNPT sẽ tạo ra hàng nghìn trợ lý AI chuyên biệt cho thành phố thông minh","description":"Là đơn vị luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo và hội nhập xu thế công nghệ toàn cầu, VNPT đặt mục tiêu chiến lược tạo ra hàng nghìn trợ lý AI chuyên biệt để đáp ứng toàn diện các nhu cầu về phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-se-tao-ra-hang-nghin-tro-ly-ai-chuyen-biet-cho-thanh-pho-thong-minh-2223766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vnpt-se-tao-ra-hang-nghin-tro-ly-ai-chuyen-biet-cho-thanh-pho-thong-minh-948.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:11:37","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223741","title":"Thuỷ điện Bản Vẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành","description":"Tài liệu, văn bản dần được số hóa, triển khai nhật ký vận hành điện tử…- những bước tiến trong công tác quản lý vận hành của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuy-dien-ban-ve-day-manh-chuyen-doi-so-trong-quan-ly-van-hanh-2223741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuy-dien-ban-ve-day-manh-chuyen-doi-so-trong-quan-ly-van-hanh-818.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222765","title":"Mã QR Code quảng bá du lịch được trưng khắp điểm đến ở Hà Giang","description":"Tới Hà Giang, du khách sẽ gặp nhiều bảng mã QR code quảng bá du lịch. Đây là một trong những phương thức đa dạng hóa giới thiệu và xây dựng hình ảnh mảnh đất địa đầu Tổ quốc.","displayType":19,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-2222765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-1654.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:22:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223349","title":"Thanh niên Đồng Nai quan tâm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục","description":"Chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-2223349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-1251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:44:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223248","title":"Chuyển đổi số mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tại Nhiệt điện Nghi Sơn","description":"Xác định chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời thích ứng và đưa vào áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-2223248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222542","title":"Chuyển đổi số thay thế hàng trăm lao động, ngành điện Bình Định tăng năng suất","description":"Nhân sự trực trạm biến áp hay người đi ghi chỉ số công tơ được thay thế bằng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của ngành điện. Người lao động giảm nhưng chất lượng dịch vụ tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-2222542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222906","title":"Quảng Ninh: Một thập kỷ đột phá cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân","description":"Từ năm 2013, Quảng Ninh ưu tiên dồn nguồn lực để xây dựng một nền hành chính hiệu quả, thống nhất, tập trung, hiện đại, tương xứng với tiềm năng cũng như tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-2222906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-1556.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222570","title":"Đầm Hà có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số","description":"Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự sáng tạo trong cách triển khai, đến nay huyện Đầm Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-2222570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-603.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

