Ngày 28/8, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) diễn ra lễ khởi công Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án do tập đoàn THACO làm chủ đầu tư, có quy mô 115 ha, tổng vốn gần 8.000 tỷ đồng, trong đó 1.433 tỷ đồng dành để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở.

Công trình được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, chú trọng tự động hóa, sản xuất xanh, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Các hạng mục chính của khu công nghiệp gồm: nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện - điện tử thông minh; cơ sở chế tạo robot, thiết bị tự hành, trạm sạc nhanh xe điện và một số thiết bị công nghiệp công nghệ cao...

Trung tâm cơ khí mở rộng sẽ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đồng thời sử dụng một số sản phẩm đầu ra của Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, tạo nên hệ sinh thái có tính tích hợp và bổ trợ; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, dự án là công trình hạ tầng công nghiệp quan trọng, bổ sung năng lực sản xuất mới cho khu vực, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực cơ khí - ô tô và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Bình, dự án sẽ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời tạo việc làm chất lượng cao cho người lao động, thúc đẩy dịch vụ logistics và phát triển kinh tế vùng, khẳng định vai trò của miền Trung là một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng của cả nước.

“Khu công nghiệp Chu Lai có vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ, là cửa ngõ ra Biển Đông, có cảng biển, sân bay Chu Lai, quốc lộ - đường cao tốc, đường sắt, đường sắt tốc độ cao. Đây là nền tảng để khu công nghiệp mở rộng nhanh chóng thu hút dự án mới, mở rộng sản xuất, khẳng định thương hiệu trung tâm công nghiệp cơ khí - ô tô của miền Trung và cả nước”, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh.