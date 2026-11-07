Lần đầu tiên sau sắp xếp các đơn vị hành chính, Đà Nẵng sẽ tổ chức ngày hội các dân tộc miền núi với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, quảng bá du lịch và sản phẩm vùng cao.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng”, ngày hội dự kiến diễn ra từ ngày 15 -18/7/2027 tại sân vận động xã Thạnh Mỹ, với sự tham gia của các đoàn đại diện cho các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sự kiện nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc và quảng bá tiềm năng phát triển du lịch vùng cao.

Ngày hội sẽ có các hoạt động trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống và giới thiệu những nghi lễ, phong tục đặc trưng.

Các địa phương sẽ xây dựng không gian trưng bày hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục, thổ cẩm và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mỗi gian trưng bày rộng tối thiểu 20m², có nghệ nhân và người am hiểu văn hóa bản địa tham gia.

Đà Nẵng khuyến khích thuyết minh song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng nói, chữ viết dân tộc phù hợp, góp phần gìn giữ ngôn ngữ truyền thống của đồng bào.

Các đoàn còn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa gắn với nghi lễ dựng cây nêu. Hoạt động trình diễn dệt thổ cẩm, điêu khắc và nghề truyền thống dự kiến diễn ra ngày 16/7/2027.

Bên cạnh đó, các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 môn thể thao gồm bắn ná - bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, việt dã leo núi và bóng chuyền.

Những hoạt động này tạo điều kiện để nghệ nhân, diễn viên và vận động viên giao lưu, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng trình diễn điệu múa tung tung da dá tại một lễ hội văn hóa. Ảnh: Hà Nam

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, sinh kế vùng cao

Một điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động quảng bá du lịch và sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Phiên chợ vùng cao sẽ được tổ chức tại sân vận động xã Thạnh Mỹ, với không gian khoảng 200m² để giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, dược liệu, thổ cẩm, hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản địa phương.

Ngày 17/7/2027, lễ hội ẩm thực với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực miền núi Đà Nẵng” dự kiến diễn ra, giới thiệu món ăn truyền thống và phục vụ du khách trải nghiệm.

Thành phố cũng dự kiến tổ chức các chương trình khảo sát, quảng bá du lịch tại ba xã Tây Giang, Avương và Hùng Sơn; giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra hai cuộc tọa đàm về bảo tồn văn hóa truyền thống và kết nối phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung tập trung vào vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín trong gìn giữ, trao truyền văn hóa; đồng thời đề xuất giải pháp phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức ngày hội. Xã Thạnh Mỹ đăng cai, phối hợp với các xã Tây Giang, Avương, Hùng Sơn và các đơn vị liên quan.

Thông qua sự kiện, thành phố hướng đến quảng bá các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch đặc trưng, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thu hút du khách và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào miền núi.