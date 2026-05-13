Sáng 13/5, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã dừng kiểm tra xe tải biển số 89C-067.XX do tài xế L.N.N. (39 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N. không có giấy phép lái xe và tự ý lắp thêm đèn phía trước phương tiện.

CSGT kiểm tra phương tiện. Ảnh: N.X

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản xử lý các vi phạm liên quan. Cụ thể, với hành vi không có giấy phép lái xe, tài xế N. bị phạt 20,5 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ phương tiện là một doanh nghiệp vận tải cũng bị xử phạt 58 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe trong 2 tháng do tự ý lắp thêm đèn phía trước.

Tổng mức xử phạt trong vụ việc là 78,5 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo việc tự ý lắp thêm đèn phía trước khi lưu thông trên cao tốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ mà còn gây chói mắt cho người đi đường, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.