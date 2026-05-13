Mới đây, Bộ Công an đã đưa ra dự thảo lần 3 của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, tại khoản 2 Điều 19, dự thảo đề xuất bổ sung cụm từ “hoặc chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên” vào sau cụm từ “chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề” tại điểm a khoản 2, điểm g khoản 5 Điều 6; điểm e khoản 1 Điều 7; điểm h khoản 6 Điều 8.

Nếu dự thảo được thông qua, tài xế có hành vi “chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên” sẽ bị xử phạt.

Dòng xe di chuyển chậm trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Hành vi này bị xử phạt tương tự lỗi “chuyển làn không đúng nơi cho phép, không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển quá một làn xe trong một lần”, với mức phạt từ 600.000 - 800.000 đồng trên đường bộ và từ 4-6 triệu đồng trên đường cao tốc.

Theo bản thuyết minh của cơ quan soạn thảo, việc bổ sung cụm từ “hoặc chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên” nhằm bổ sung hành vi còn thiếu để phù hợp với Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định trước khi chuyển hướng, tài xế phải thực hiện 3 bước gồm: quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau; giảm tốc độ và bật tín hiệu báo hướng rẽ; chuyển dần sang làn đường gần nhất với hướng rẽ.