Tài nguyên “đắt giá” của Đà Nẵng

“Tôi muốn sống ở đây mãi mãi” - lời chia sẻ từ Machini, nghệ sĩ Brazil đang làm việc tại Sun World Ba Na Hills, phần nào phản ánh sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với người nước ngoài. Thành phố thu hút 15.000 - 16.000 người chuyển đến mỗi năm, đứng thứ 3 cả nước về tỷ suất nhập cư năm 2024, với mức tăng dân số cơ học gần 16%.

Forbes từng gọi Đà Nẵng là “điểm đến lý tưởng cho người muốn sống ở nước ngoài”, và hiện cộng đồng người nước ngoài sinh sống lâu dài tại đây đã lên đến hàng vạn người.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến lý tưởng của người nhập cư. Ảnh: Ánh Dương

Sức hút này đến từ “bộ sưu tập tài nguyên” hiếm đô thị nào có: vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây, thiên nhiên hội đủ sông - biển - núi - rừng, bờ biển dài nhất Việt Nam và khí hậu ôn hòa. Những lợi thế này vừa giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu - mục tiêu đón hơn 17 triệu lượt khách năm 2025 - vừa tạo nên môi trường sống trong lành, ít ô nhiễm. Thành phố liên tục dẫn đầu chỉ số PEPI về bảo vệ môi trường trong hai năm 2021-2022.

Về an sinh - xã hội, Đà Nẵng nổi tiếng với các chính sách “5 không”, “3 có”, “4 an”, tạo nền tảng ổn định và thiện cảm cho người dân lẫn du khách. Hạ tầng giao thông đường không - thủy - bộ được đầu tư mạnh mẽ, sẵn sàng phục vụ các quy hoạch tầm vóc như Trung tâm tài chính quốc tế hay Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Một điểm then chốt là sau sáp nhập, diện tích thành phố mở rộng lên gần 12.000 km², tăng gần 10 lần, tạo ra nguồn quỹ đất sạch dồi dào - điều hiếm có ở các đô thị lớn vốn đang chật chội. Đây là nền tảng để phát triển những khu đô thị hiện đại, quy mô lớn, chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

Lợi thế đầu tư của BĐS Đà Nẵng

Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam - thị trường Đà Nẵng đang hội tụ cả hai yếu tố: nền tảng vững chắc và dư địa tăng trưởng lớn. Ông cho rằng hiện tại là thời điểm tốt để tham gia bởi giá đang “dễ chịu hơn nhiều so với Hà Nội, TP.HCM, trong khi chất lượng sống và sản phẩm vượt trội”.

BĐS Đà Nẵng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng. Ảnh: Ánh Dương

Theo DKRA, quý III/2025 giá căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng ở mức 80-100 triệu đồng/m², đất nền khoảng 70 triệu đồng/m². Giai đoạn 2025-2027 sẽ có hơn 12.000 căn hộ mới ra thị trường, cho thấy nguồn cung tương lai khá dồi dào. Với mức giá hiện tại và biên độ tăng trưởng lớn, Đà Nẵng tiếp tục được xem là thị trường giàu tiềm năng, đặc biệt khi nhiều dự án trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, mở rộng sân bay hay dự án du lịch đường thủy gần 10.000 tỷ đồng đang được thúc đẩy.

Đây là “điều kiện cần” để nâng cấp hạ tầng và tạo lực đẩy tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, để bước vào chu kỳ bứt phá bền vững, Đà Nẵng cần thêm các quần thể đô thị - giải trí quy mô lớn, mang tầm quốc tế, nhằm nâng chất lượng sống, tăng trải nghiệm và hoàn thiện bức tranh kinh tế đêm còn thiếu các dự án động lực.

Những quần thể BĐS đầu tư bài bản là mảnh ghép còn thiếu của TP. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Chính vì vậy, sự xuất hiện của siêu dự án Da Nang Downtown - tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng - ngay khi khởi động đã thu hút mạnh sự quan tâm của giới đầu tư. Dự án sở hữu quy mô 76,92 ha với tòa tháp 69 tầng biểu tượng, tọa lạc bên dòng sông Hàn tại vị trí được xem là “tâm điểm của tâm điểm”. Da Nang Downtown được quy hoạch như một quần thể đô thị - giải trí - kinh tế đêm “all-in-one” gồm: công viên văn hóa - giải trí, nhà hát hơn 9.000 m², khu phố thương mại ven sông sầm uất, công viên xanh ôm trọn mặt nước…

Tất cả tạo nên một “thành phố thu nhỏ giữa lòng thành phố”, nơi hội tụ ánh sáng, văn hóa, trải nghiệm và nhịp sống sôi động 24/7. “Dự án vừa đúng thời điểm, vừa đủ tầm để đón đầu cho giai đoạn Đà Nẵng hướng tới mục tiêu đô thị du lịch - dịch vụ chất lượng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế”, TS. Nguyễn Văn Đính nhận xét.

Phối cảnh minh họa quần thể Da Nang Downtown rực rỡ về đêm. Ảnh: Sun Group

Khi thị trường xuất hiện thêm các đô thị chất lượng cao hướng đến phát triển kinh tế đêm như Downtown, Đà Nẵng sẽ càng thu hút mạnh hơn giới tinh hoa, chuyên gia quốc tế và cộng đồng công dân toàn cầu đến sinh sống, du lịch và đầu tư. Đây chính là động lực giúp thị trường BĐS Đà Nẵng tiếp tục “thăng hạng” sau giai đoạn phục hồi.

“Đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư nhanh chân tham gia thị trường, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và lợi thế”, bởi “thị trường BĐS Đà Nẵng rất hấp dẫn, dư địa tăng trưởng lớn và giá trị tài sản sẽ còn được nhân lên nhiều lần”, TS. Nguyễn Văn Đính nêu nhận định.

Lệ Thanh