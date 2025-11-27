Tại xã Đông Thụy Anh, sáng 11/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất của UBND xã Đông Thụy Anh.

Cụ thể, 34 lô đất đấu giá thuộc khu đất dân cư sau trạm y tế thôn Bình An, xã Đông Thụy Anh.

Các lô đất có diện tích từ 81,9-234,1 m2/lô. Giá khởi điểm từ 12-19,8 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô đất có giá khởi điểm từ hơn 982 triệu đến trên 3,5 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm đấu giá tài sản đến 11h30 ngày 8/12; tại UBND xã Đông Thụy Anh từ 8h30 ngày 3/12 đến 16h30 ngày 5/12.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Đông Thụy Anh.

Hưng Yên đấu giá 156 lô đất tại phường Vũ Phúc và xã Đông Thụy Anh trong tháng 12 tới. Ảnh: Hoàng Hà

Tại phường Vũ Phúc, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất vào sáng 14/12.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Thanh Miếu (đối diện trạm y tế), phường Vũ Phúc (đợt 2). Diện tích các lô đất từ 68-279,4 m2/lô. Giá khởi điểm từ gần 18 triệu đồng/m2 đến hơn 30,8 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ từ 8h ngày 28/11 đến 11h30 ngày 10/12 tại cơ sở 2 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên hoặc tại UBND phường Vũ Phúc.

Phiếu trả giá nộp trực tiếp và bỏ vào thùng phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên chuẩn bị từ 8h đến 16h30 ngày 10/12, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Vũ Phúc (trụ sở UBND xã Song An cũ).

Hình thức đấu giá từng lô đất bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá cũng được tổ chức tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Vũ Phúc.