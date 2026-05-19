Ngày 19/5, UBND TP Đà Nẵng cùng Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Dự án triển khai trên diện tích 3.600m², nâng tổng diện tích sử dụng nhà ga lên hơn 21.000m². Sau mở rộng, số quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy; số cửa khởi hành bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giúp giảm việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt ra tàu bay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án mở rộng nhà ga T2.

Hệ thống xử lý hành lý cũng được đầu tư mới, nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Nhà ga ứng dụng công nghệ điều hòa biến tần và kiểm soát lưu lượng gió nhằm tiết kiệm năng lượng, tối ưu trải nghiệm hành khách.

Nhà ga T2 khởi công năm 2015, đi vào vận hành ngày 19/5/2017, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Năm 2024 và 2025, nhà ga đón lần lượt 6,18 triệu và 6,81 triệu lượt khách, vượt xa công suất thiết kế ban đầu là 4 triệu khách/năm.

Trước nhu cầu tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không quốc tế, dự án mở rộng nhà ga được xem là giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn vận hành và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế Đà Nẵng.

Phối cảnh dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận định, việc mở rộng nhà ga T2 không chỉ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng không mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giao thương quốc tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.