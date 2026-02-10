Ngày 10/2, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa trao trả tài sản có giá trị lớn cho một hành khách để quên tại sân bay.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 9/2, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội tiếp nhận một túi xách màu đen do hành khách nhặt được trong khu vực hạn chế của nhà ga quốc nội và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, bên trong túi xách có 122 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 12 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, 4 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, tổng cộng 62,4 triệu đồng; một đồng hồ hiệu Breitling cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trao trả lại tài sản cho nam hành khách. Ảnh: G.X

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã xác minh và xác định anh Lê Hoàng Mỹ (38 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) là chủ sở hữu số tài sản trên. Toàn bộ tài sản sau đó được trao trả đầy đủ cho anh Mỹ theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, anh Mỹ bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và hành khách đã nhặt được túi xách, kịp thời bàn giao cho lực lượng chức năng.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khuyến cáo, thời gian trước, trong và sau Tết, lượng hành khách qua sân bay tăng cao, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản cá nhân, hạn chế để xảy ra các trường hợp thất lạc đáng tiếc.

Đồng hồ Breitling là thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy từng mẫu mã.