Từ đêm 17 đến sáng 18/10, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu.

Ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường khu vực Khu công nghiệp Hòa Khánh và phường Liên Chiểu bị ngập nặng, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua khu dân cư.

Khu vực gần chợ Thanh Vinh (đường Âu Cơ), mực nước có nơi ngập hơn 0,5 m, dòng chảy mạnh khiến giao thông bị chia cắt. Nước đục ngầu, kéo theo bùn đất khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh mưa ngập sáng nay tại Đà Nẵng.

Người dân cho biết, 5h sáng, nước từ trên núi bắt đầu đổ về, tràn vào khu dân cư quanh đường Âu Cơ. Khoảng một giờ sau, mưa lớn trút xuống đúng giờ cao điểm, khiến hàng trăm xe máy chết máy, nhiều công nhân ngã khi cố băng qua đoạn ngập.

Ngập nặng khiến khu vực này ùn tắc kéo dài, nhiều người phải bỏ xe, cõng trẻ em hoặc đưa đồ đạc lên chỗ cao. Lực lượng chức năng quận Liên Chiểu có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, điều tiết giao thông và khơi thông các điểm thoát nước bị tắc nghẽn.

Không chỉ riêng đường Âu Cơ, tình trạng ngập úng còn xảy ra tại nhiều khu dân cư thuộc các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Một số hình ảnh mưa ngập:

Dòng nước đục ngầu chảy cuồn cuộn trên tuyến đường Âu Cơ.

Khu vực gần chợ Thanh Vinh, vị trí ngập cao nhất hơn 0,5m, nước chảy xiết khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Nước từ núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua khu dân cư.

Mưa lớn trùng giờ cao điểm công nhân đi làm khiến hàng trăm xe chết máy, nhiều người phải dắt bộ qua đoạn ngập để kịp đến công ty.

Nhiều người dân dùng các vật dụng để che chắn, hạn chế nước tràn vào nhà.

Thời điểm ngập trùng với giờ cao điểm buổi sáng, gây ùn tắc kéo dài trên tuyến Âu Cơ và khu vực chợ Thanh Vinh.