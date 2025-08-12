Ngày 12/8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch dọc tuyến Quốc lộ 14G, thuộc phân khu sinh thái phía Tây, tỷ lệ 1/2.000.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tổ chức lập quy hoạch; Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn – Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung làm đơn vị tư vấn.

Khu vực lập quy hoạch thuộc thôn Phú Túc, huyện Hòa Vang; phía bắc và nam giáp đồi núi, phía đông và tây giáp tuyến Quốc lộ 14G, quy mô khoảng 339 ha.

Thành phố định hướng đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững.

Khu vực quy hoạch nằm tại thôn Phú Túc dọc tuyến quốc lộ 14G. Ảnh: Sơn Anh

Các hạng mục dự kiến gồm điểm du lịch mạo hiểm, sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá; loại hình du lịch dã ngoại dọc Quốc lộ 14G; kết nối với các điểm hiện hữu như Núi Thần Tài, Lái Thiêu, Hòa Phú Thành, Suối Hoa.

Chỉ tiêu dân số khoảng 1.000 người. Quốc lộ 14G là tuyến đường cấp khu vực, tờ trình đề xuất mặt cắt ngang 42,5 m, song tuyến này không nằm trong phạm vi quy hoạch.

Các phân khu chức năng gồm: khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (khu vực mở rộng và khu mới phía đông bắc Quốc lộ 14G); khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền (khu mới phía nam Quốc lộ 14G và phía tây bắc khu quy hoạch).

Ngoài ra, sẽ hình thành khu dịch vụ công cộng chung để trưng bày, triển lãm, mua sắm sản phẩm OCOP; làm điểm trao đổi, buôn bán nông sản cho cộng đồng và du khách.