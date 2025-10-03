Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Sơn Trà, An Hải và Thanh Khê.

Nhiều ý kiến tập trung vào công tác phòng chống thiên tai, hạ tầng giao thông và đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri Vũ Tiến Dũng (tổ 20, phường Hải Châu) cho biết, thời gian qua, chính quyền cấp xã, phường đã hoạt động ngày càng hiệu quả, gần dân hơn. Tuy nhiên, theo ông, thành phố cần chú trọng đào tạo lực lượng cán bộ trẻ có chuyên môn sâu để đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời xem xét điều động cán bộ từ cấp thành phố về hỗ trợ cơ sở.

Ông Dũng cũng kiến nghị nghiên cứu phương án tập trung trụ sở làm việc thay vì phân tán nhiều nơi, nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện hơn cho người dân.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tiếp thu ý kiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định, thời gian qua thành phố rất quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt trong triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Ông nhìn nhận, trong quá trình phân bổ nhân lực, vẫn có nơi cán bộ về mặt nghiệp vụ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu tốt nhất, song tinh thần chung là về cơ bản đội ngũ đã bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Ấn, thành phố đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá lại đội ngũ cán bộ để có phương án đào tạo, bổ sung và điều động phù hợp, kể cả từ các sở, ngành về một số địa phương còn thiếu nguồn lực.

“Trong thời gian tới sẽ đánh giá cụ thể yêu cầu, nhiệm vụ của từng lĩnh vực quản lý để đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ông Ấn nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Người đứng đầu UBND TP nhấn mạnh, tinh thần của mô hình chính quyền hai cấp là phải “gần dân, sát dân và giải quyết công việc nhanh chóng”.

“Nếu ở đâu đó việc giải quyết công việc còn lâu, còn chậm thì một là do tắc trách của cán bộ, hai là do năng lực. Những vấn đề này thành phố sẽ theo dõi, giám sát và có giải pháp xử lý trong thời gian tới, đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri để kịp thời khắc phục”, ông Ấn khẳng định.

Về vấn đề trụ sở làm việc, Chủ tịch UBND TP cho biết thành phố đã chỉ đạo thống kê, đánh giá để vừa bảo đảm phù hợp với mô hình mới, vừa tránh lãng phí.

“Những trụ sở không còn sử dụng sẽ được xem xét chuyển đổi công năng, mục đích, tránh tình trạng manh mún và sử dụng kém hiệu quả”, ông Ấn nói.