Thông tin đưa ra tại buổi họp báo bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1 Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, trưa 18/9.



Xây dựng Đà Nẵng có chất lượng sống cao

Phát biểu bế mạc Đại hội, nhấn mạnh bối cảnh sau gần 3 thập niên chia tách, Đà Nẵng và Quảng Nam cũ nay hội tụ về chung một nhà theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong hành động, nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn bằng các việc làm cụ thể. Mục tiêu là tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, tài chính, công nghệ cao... Ảnh: Đ.H

Ông Triết cũng lưu ý, các ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ cần sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, cần vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương để thúc đẩy Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết với trọng tâm 3 nhiệm vụ đột phá: Phát huy cơ chế, chính sách đặc thù và huy động nguồn lực cho các dự án động lực; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhân lực chất lượng cao; xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng sống, nhất là khu vực miền núi.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy vai trò chủ thể của người dân; đồng thời phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh, bền vững.

Đại hội đã thống nhất cao tầm nhìn: Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao, du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Sẽ xem xét bổ sung một phó bí thư còn trống

Tại buổi họp báo sau khi bế mạc Đại hội, Thành ủy Đà Nẵng thông tin về việc công bố nhân sự chủ chốt có để trống một ghế phó bí thư.

Theo phương án dự kiến đưa ra trước thềm Đại hội, Ban lãnh đạo Thành ủy sẽ có 6 người (gồm 1 bí thư và 5 phó bí thư). Tuy nhiên, Đại hội đã công bố nhân sự chủ chốt, để trống một phó bí thư.

Quang cảnh đại hội

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, chủ trương là có 6 nhân sự lãnh đạo Thành ủy, nhưng trước mắt Trung ương mới chỉ định 5. Nhân sự lãnh đạo Thành ủy còn thiếu sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét sau khi hoàn tất nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tại Đại hội Mặt trận sắp tới.

Về nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030 được Trung ương chỉ định, ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 1. Trong 4 Phó bí thư, ông Nguyễn Đình Vĩnh là Phó bí thư thường trực, 3 Phó bí thư gồm ông Phạm Đức Ấn, ông Nguyễn Đức Dũng và ông Ngô Xuân Thắng.

Xây 6 trường nội trú ở 6 xã biên giới

Ban Tổ chức cho biết, để thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, Đà Nẵng đầu tư xây dựng 6 trường học nội trú tại 6 xã biên giới phía Tây giáp Lào, tổng kinh phí khoảng 740 tỉ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 9/2026.

Thành phố khuyến khích chủ trương kết nghĩa giữa các xã, phường miền núi và đồng bằng, hướng đến giao lưu, hỗ trợ hiệu quả, tránh hình thức, góp phần phát triển đồng đều và bền vững, rút ngắn khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi.