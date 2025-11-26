Ngày 26/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho hay, phần lớn các đô thị trẻ thường thiếu chiều sâu di sản để nuôi dưỡng sáng tạo và các đô thị di sản lại thiếu hạ tầng sự kiện - công nghệ - truyền thông và Đà Nẵng sau sáp nhập lại sở hữu trọn vẹn cả hai yếu tố này.

Bà cho biết, 3 phường thuộc Hội An sau sáp nhập được xem như “phân khu di sản”, nơi hệ thống di sản vật thể - phi vật thể được bảo tồn liên tục qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, trung tâm Đà Nẵng lại giữ thế mạnh trong công nghệ số, truyền thông - quảng cáo, tổ chức sự kiện quốc tế.

Sự kết hợp này tạo ra cấu trúc “hai trong một”, giúp Đà Nẵng trở thành đô thị duy nhất ở miền Trung có khả năng phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa liền mạch.

Bà Phương đề xuất Đà Nẵng cần ưu tiên ba hướng chính: hoàn thiện quy hoạch không gian văn hóa - sáng tạo theo ba trung tâm chức năng; tăng cường cơ chế điều phối giữa khu vực di sản và khu vực sáng tạo; đầu tư hạ tầng dữ liệu văn hóa - sáng tạo phục vụ chuyển đổi số, sản xuất nội dung và du lịch cá nhân hóa.

Đà Nẵng đang sở hữu hệ thống di sản phong phú bậc nhất miền Trung.

Ở góc độ di sản, ông Hồ Xuân Tịnh, Hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng, cho biết thành phố sở hữu hệ thống di sản phong phú từ Champa, phố cổ Hội An đến làng nghề truyền thống nhưng khai thác còn phân tán, sản phẩm lưu niệm ít và chuyển đổi số chậm.

Ông Hồ Xuân Tịnh đề xuất phát triển tuyến phố nghệ thuật, không gian văn hóa biển, quà tặng bản sắc địa phương và ứng dụng VR/AR, phim lịch sử - phim hoạt hình. Những sản phẩm này vừa nâng trải nghiệm du khách, vừa mở ra thị trường mới cho CNVH Đà Nẵng.

Trong khi đó, GS Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc), đề xuất biến đoạn bãi biển Mỹ Khê dài 1km thành công viên nghệ thuật truyền thông tương tác đầu tiên trên thế giới.

Bà Kang Hyun-jong.

Theo đề xuất, bãi biển có thể trở thành “tấm canvas khổng lồ” với nghệ thuật cát 3D, tranh cát kỹ thuật số, vườn điêu khắc Champa, trình chiếu mapping sóng biển, ánh sáng nghệ thuật và màn trình diễn drone kể chuyện văn hóa.

Bà Kang Hyun-jong đề xuất tổ chức biểu diễn ban đêm tại Ngũ Hành Sơn, tận dụng hang động, vách đá như “nhà hát tự nhiên”, kết hợp võ thuật truyền thống, trình chiếu lịch sử – thần thoại và trải nghiệm hoạt hình tương tác.

Theo bà, ba yếu tố quyết định sự thành công của mô hình là chất lượng nội dung, liên kết nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp và khả năng ứng dụng AI trong toàn bộ chuỗi giá trị sáng tạo.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, thành phố đứng trước cơ hội lớn khi Trung ương thể chế hóa phát triển “nguồn lực văn hóa, sức mạnh mềm văn hóa”. Đà Nẵng có lợi thế trở thành trung tâm văn hóa – nghệ thuật của duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là hạt nhân hệ sinh thái CNVH vùng.

Bà nhấn mạnh thành phố cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, mở rộng không gian sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo mang bản sắc riêng, chuyển từ phát triển ngành đơn lẻ sang chuỗi giá trị liên kết di sản – bản sắc – công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Theo dự thảo đề án phát triển CNVH, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển CNVH thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp trên 13% GRDP vào năm 2030 và trở thành trung tâm trọng điểm cả nước.