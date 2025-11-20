Chiều 20/11, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết hội nghị di sản văn hóa toàn thành phố do sở tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 24/11 tới tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Tháng 8/2024, UBND TPHCM có văn bản đề nghị Bộ VHTT&DL xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Lân Sư Rồng TPHCM” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM

Đây là sự kiện quan trọng nhằm triển khai các nhiệm vụ văn hóa được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng đến xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hình thành con người TPHCM “chân - thiện - mĩ”.

Theo tinh thần nghị quyết, TPHCM đặt trọng tâm xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực con người thành phố gắn với “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đồng thời, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở và đẩy mạnh đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản vật thể - phi vật thể đặc sắc.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, việc hiện thực hóa định hướng này diễn ra trong bối cảnh Luật Di sản văn hóa 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay, tạo khung pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị di sản trong giai đoạn hội nhập, chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thời gian qua, thành phố đã chủ động triển khai nhiều chương trình quan trọng do Chính phủ phê duyệt. Trong đó, có Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam 2021-2030.

Mới đây, ngày 23/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ban hành Quyết định 3399/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, tạo thêm nguồn lực cho lĩnh vực di sản.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TPHCM vẫn đối mặt những hạn chế về cơ chế, nguồn lực và phương thức quản lý trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

“Chính vì vậy, hội nghị lần này được xem là diễn đàn để rà soát, cập nhật các quy định pháp luật mới; phân tích thực tiễn quản lý bảo tàng, di tích, di sản tư liệu, di sản phi vật thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các mô hình hiệu quả nhằm tháo gỡ tồn tại kéo dài”, ông nói.

Điểm nhấn của hội nghị là việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ và nhóm giải pháp chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để ngành di sản văn hóa TPHCM chuyển mình mạnh mẽ, theo hướng hội nhập, bền vững và gắn chặt với đời sống đô thị sáng tạo.

Đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận hơn 40 tham luận từ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị chuyên môn.