Đà Nẵng tăng mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại các Trung tâm phục vụ hành chính công từ 600 nghìn đồng lên 2 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 6/10, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. Mức này thay cho khoản hỗ trợ 600 nghìn đồng được áp dụng từ năm 2016.

Ngoài ra, mỗi người được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/năm để may đồng phục. Chính sách này không áp dụng với người đã được cấp trang phục riêng của ngành.

Đối tượng hưởng hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc trực tiếp tại trung tâm; lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên thuộc trung tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khoản hỗ trợ hàng tháng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Khối lượng công việc tăng cao

Theo UBND TP Đà Nẵng, mức hỗ trợ 600 nghìn đồng được áp dụng từ năm 2016 đến nay không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu công việc tại các Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đà Nẵng tăng hỗ trợ cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công.

Ngoài tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ, cán bộ tại các trung tâm còn phải hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu và hỗ trợ thực hiện thủ tục trên môi trường số. Khối lượng công việc tăng khiến nhiều đơn vị phải bố trí cán bộ làm thêm ngoài giờ hành chính để kịp giải quyết hồ sơ.

Qua khảo sát, có 28 trung tâm bố trí làm thêm vào sáng thứ 7 hàng tuần, 42 đơn vị thường xuyên làm ngoài giờ và 38 đơn vị triển khai dịch vụ công lưu động, tiếp nhận, trả kết quả tại nhà.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tiếp nhận và giải quyết 648.822 hồ sơ, tăng 8,17% so với 6 tháng cuối năm 2025.

Các trung tâm hiện xử lý hơn 2.200 thủ tục thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành và địa phương. Những lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn gồm đất đai, hộ tịch, chứng thực, xây dựng.

Kỳ họp chuyên đề đã thông qua mức hỗ trợ mới

Toàn thành phố hiện có 695 người làm việc tại các Trung tâm phục vụ hành chính công. Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 18,765 tỷ đồng/năm từ ngân sách nhà nước.

Theo UBND TP Đà Nẵng, qua khảo sát cho thấy nhiều địa phương đang áp dụng mức hỗ trợ cao hơn so với quy định hiện hành của thành phố. Tại Hà Nội, cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng và 5 triệu đồng/người/năm tiền trang phục. Tại tỉnh Bình Dương cũ và TPHCM, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người/tháng và 5 triệu đồng/người/năm tiền trang phục. Một số địa phương khác như Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Đồng Nai, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Huế, Hà Tĩnh... cũng có chính sách hỗ trợ tương tự.

UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc nâng mức hỗ trợ nhằm động viên, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.