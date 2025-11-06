Bên cạnh định hướng chuyển đổi cách thức phục vụ người dân và doanh nghiệp, “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” cũng xác định tầm nhìn: Chính phủ số sẽ chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ.

Phát triển Chính phủ số sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước có công cụ để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được vạch rõ tại chiến lược là ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn - Big Data... trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ số tại bộ, ngành, địa phương để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin và tự động hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa quy trình xử lý công việc.

Trong bối cảnh các địa phương còn gặp nhiều khó khăn về đội ngũ nhân sự, các cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã bị quá tải như hiện nay, việc phát triển và đưa vào sử dụng giải pháp trợ lý ảo được nhận định sẽ góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước.

Cuối tháng 10 vừa qua, trong khuôn khổ diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh này đã ra mắt và công bố triển khai thí điểm nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức.

Là sản phẩm hợp tác giữa UBND tỉnh Hưng Yên và doanh nghiệp công nghệ số, trợ lý ảo cán bộ, công chức tỉnh Hưng Yên được phát triển và vận hành trên các công nghệ lõi tiên tiến như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn, và đồ thị tri thức, đảm bảo hệ thống có khả năng hiểu sâu tiếng Việt, thúc đẩy việc tư vấn và tự động hóa các quy trình công việc.

Nền tảng trợ lý ảo hoạt động như một trợ lý riêng 24/7 cho từng cán bộ, công chức, hỗ trợ tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nội bộ của Trung ương và địa phương theo ngữ nghĩa, thay vì chỉ tìm kiếm từ khóa.

Trợ lý ảo cũng có thể tự động gợi ý dự thảo công văn, tờ trình, báo cáo theo đúng thể thức hành chính; lưu trữ và quản lý kho dữ liệu cá nhân để cán bộ dễ dàng truy cập, sử dụng lại khi cần. Khi tích hợp với hệ thống quản lý công việc và lịch công tác, trợ lý ảo sẽ đồng bộ lịch họp, nhắc việc và điều phối hoạt động hàng ngày.

Nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức tỉnh Hưng Yên đang được triển khai thí điểm tại Sở KH&CN và một số sở, ban ngành khác của tỉnh.

Một trong những điểm đặc biệt của trợ lý ảo cán bộ, công chức tỉnh Hưng Yên là cho phép mỗi cán bộ, công chức có thể xây dựng "Sổ tay AI" của riêng mình. Dựa trên nguồn tài liệu riêng của từng cá nhân, trợ lý ảo có thể ngay lập tức học hỏi và trả lời những nội dung trong kho tài liệu đã lưu, mà không mất thời gian huấn luyện hay giải thích.

Giai đoạn đầu, trợ lý ảo cán bộ, công chức được thí điểm cho tất cả các cán bộ, công chức thuộc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên cũng như tại một số sở, ban ngành khác, và hướng tới sẽ mở rộng toàn tỉnh trong tương lai. Khi đưa vào triển khai, trợ lý ảo dự kiến rút ngắn từ 30 - 50% thời gian thực hiện công việc hành chính, tra cứu và soạn thảo.