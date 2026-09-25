Bộ Nội vụ cho biết thông tin trên khi trả lời kiến nghị của một cán bộ về việc hỗ trợ chi phí cho người phải làm việc xa nhà sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phản ánh, cán bộ, công chức bắt đầu làm việc xa nhà từ ngày 1/7/2025 - thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai. Dù Trung ương có chủ trương hỗ trợ chi phí nhưng hiện mới có cán bộ, công chức ở một số địa phương được hưởng, trong khi cán bộ thuộc các ngành dọc chưa được hỗ trợ.

Việc phải làm việc xa nơi cư trú khiến chi phí đi lại, ăn ở tăng lên, trong khi tiền lương trước đây vốn đủ trang trải cuộc sống nay trở nên khó khăn hơn.

Từ thực tế này, cán bộ kiến nghị sớm có chính sách hỗ trợ để những người phải đi làm xa nơi cư trú có thêm điều kiện trang trải chi phí, yên tâm công tác.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và trình Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động phải làm việc xa nơi cư trú do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, chính sách được xây dựng theo hướng bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Như vậy, nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải làm việc xa nơi cư trú do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đang được xem xét để có chính sách hỗ trợ thống nhất.