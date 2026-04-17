UBND tỉnh Ninh Bình mới ban hành báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong 3 tháng đầu năm 2026.

Trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình tại phường Hoa Lư.

Theo báo cáo, sau sắp xếp, tỉnh Ninh Bình có 14 sở, ngành và 2 tổ chức hành chính đặc thù là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; có 153 phòng, chi cục và tương đương; có 9 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 219 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành.

Đối với cấp xã, Ninh Bình đã sắp xếp, hợp nhất để hình thành 129 đơn vị hành chính cấp xã (97 xã, 32 phường), với 580 tổ chức hành chính bên trong. Đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã gồm: 129 Trạm y tế; 129 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 1.305 trường mầm non, tiểu học, THCS; 43 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tỉnh đã giải thể 204 hội quần chúng cấp huyện và 10 quỹ xã hội, từ thiện.

Về kết quả giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025, Sở Tài chính thẩm định về kinh phí; Bảo hiểm xã hội tỉnh cho ý kiến về tuổi nghỉ hưu và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra vi phạm, tiêu cực.

Kết quả, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/8/2025, có 894 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67; trong đó, 412 đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, 482 đối tượng nghỉ thôi việc. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là hơn 854,4 tỷ đồng.

Tỉnh Ninh Bình cũng thực hiện việc tăng cường năng lực cho cấp xã, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; kiện toàn công tác cán bộ ở các vị trí còn thiếu. Đồng thời, rà soát, sắp xếp và điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tính đến ngày 31/3, qua các đợt điều động, đã bố trí 179 công chức, viên chức về làm việc tại cấp xã, qua đó, góp phần bảo đảm nhân sự đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.