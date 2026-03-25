Theo kế hoạch, giải nhất được nâng từ 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng kèm giấy chứng nhận. Bốn giải khuyến khích cũng tăng gấp đôi, lên 20 triệu đồng mỗi giải. Trường hợp không chọn được phương án chính thức, 5 tác phẩm vào vòng chung khảo vẫn được hỗ trợ 20 triệu đồng/tác phẩm.

Thành phố cho biết, cuộc thi nhằm tạo lập biểu trưng chính thức, góp phần định vị và nâng cao nhận diện thương hiệu Đà Nẵng. Logo sau khi được lựa chọn sẽ sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng thi thiết kế logo mới cho thành phố sau hợp nhất.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng công bố, sử dụng hay tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Trong thời gian diễn ra, tác phẩm cũng không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc gửi tham dự các cuộc thi khác.

Theo định hướng, các thiết kế cần thể hiện rõ các giá trị cốt lõi của Đà Nẵng như năng động, nghĩa tình, sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên. Ban tổ chức khuyến khích khai thác các yếu tố đặc trưng như di sản văn hóa, danh thắng tiêu biểu, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, cùng kho tàng di sản phi vật thể và văn hóa biển đảo.

Đồng thời, tác phẩm cần phản ánh tầm nhìn phát triển đến năm 2030, 2050 với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị hiện đại, thông minh, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và logistics tầm quốc gia, quốc tế; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Biểu trưng được yêu cầu có thiết kế hiện đại, tối giản, dễ nhận diện và ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng. Thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân trước khi quyết định phương án chính thức.

Dự kiến công tác chấm sơ khảo, lấy ý kiến và chung khảo hoàn thành trong tháng 6. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào cuối năm nay.