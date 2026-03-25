Bức ảnh mang tên Fish Eyes (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia người Anh Sophia Spurgin vừa giành giải cao nhất tại cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026. Tác phẩm vượt qua gần 14.500 bức ảnh dự thi, đồng thời đứng đầu hạng mục du lịch.

Trong ảnh, một người đàn ông Việt Nam cầm hai con cá đưa ngang trước mắt, phía sau là tấm lưới đánh cá. Khoảnh khắc đơn giản nhưng giàu biểu cảm, vừa chân thực vừa dí dỏm, nhanh chóng thu hút người xem.

Theo chia sẻ của tác giả, bức ảnh được chụp trên một chiếc thuyền ở Hội An, vào cuối buổi chụp khi nhân vật có một hành động tự nhiên, mang lại cảm giác vui vẻ, gần gũi.

Tác phẩm Fish Eyes của Sophia Spurgin. Ảnh: Sophia Spurgin/LCE

Ngay sau khi đoạt giải, bức ảnh lan truyền mạnh trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều nhiếp ảnh gia trong nước cũng đăng lại những bức hình từng chụp với chính người đàn ông trong ảnh, khiến nhân vật này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Nhân vật trong bức ảnh là ông Đỗ Văn Mười (70 tuổi, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng), người dân địa phương quen gọi là ông Tám Kiệu.

Ông Mười bên bức ảnh chụp mình vừa đoạt giải nhất tại cuộc thi quốc tế. Ảnh: Hà Nam

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Mười cho biết bản thân rất bất ngờ khi nghe tin mình xuất hiện trong bức ảnh đoạt giải quốc tế.

Ông nói không nhớ rõ thời điểm bức ảnh được chụp, cũng không biết tác giả là ai, bởi nhiều năm qua, việc được du khách và người chụp ảnh tìm đến đã trở nên quen thuộc. Nhìn lại chiếc áo đỏ trong ảnh, ông đoán có thể bức hình được ghi lại vào khoảng năm 2025.

Với ông, việc cầm cá đưa lên trước ống kính không phải điều đặc biệt. Trong những buổi kéo rớ phục vụ khách tham quan, ông vẫn thường tạo dáng bằng chính những gì gắn với công việc của mình. Những động tác tưởng chừng quen thuộc ấy, qua góc nhìn của người chụp, lại trở thành điểm nhấn khiến bức ảnh nổi bật giữa hàng nghìn tác phẩm quốc tế.

Từ một khoảnh khắc quen thuộc trên sông, lão ngư ở Đà Nẵng bất ngờ trở thành nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng thế giới. Ảnh: Hà Nam

Ông Mười kể vị trí chụp ảnh nằm trên một nhánh sông Thu Bồn, gần phố cổ Hội An, cách nhà mình hơn 1km. Hai con cá trong ảnh là cá đối, được ông kéo lên vào buổi sáng.

Hơn 40 năm bám nghề, cuộc sống của ông gắn với con nước, với chiếc rớ và những buổi kéo cá từ sớm tinh mơ. Trước đây, đó là nguồn sống chính của gia đình.

Khoảng gần 5 năm trở lại đây, khi du lịch phát triển, ông kết hợp vừa làm nghề, vừa biểu diễn kéo rớ phục vụ du khách. “Hồi trước làm để sống, giờ vừa làm vừa cho khách xem, cũng là giữ lại cái nghề của mình, nhưng có thêm nguồn thu nhập”, ông nói.

Theo ông, nếu như trước kia cả làng có nhiều rớ cá hoạt động thì nay chủ yếu chỉ còn những người lớn tuổi bám nghề. “Ngày xưa cả làng nhiều rớ lắm, giờ thì ít rồi. Người trẻ họ đi làm việc khác hết”, lão ngư trầm giọng.

"Mình làm việc hằng ngày, ai ngờ người ta chụp rồi mang đi thi, được giải lớn vậy", ông Mười chia sẻ

Từ khi bức ảnh được nhiều người biết đến, cuộc sống của ông có những thay đổi nhỏ. Nhiều người gọi điện chúc mừng, khách du lịch tìm đến đông hơn. Ông nói mình vui, không phải vì nổi tiếng, mà vì công việc quen thuộc hằng ngày bỗng được nhìn nhận theo một cách khác.

“Tôi thấy rất hạnh phúc, không nghĩ mình lại được nhiều người biết tới vậy”, ông cười.

Một khoảnh khắc quen thuộc trên sông Thu Bồn, qua ống kính của người xa lạ, đã đưa hình ảnh ông lão đánh cá đi xa hơn cả những chuyến kéo rớ mỗi ngày

Điều ông Mười mong nhất là có dịp gặp lại người đã chụp nên khoảnh khắc ấy. Nếu có thể, ông muốn xin lại bức ảnh để in treo trong nhà. Với ông, đó không chỉ là một tấm hình đoạt giải, mà là dấu mốc đặc biệt của một đời gắn bó với sông nước.

“Cả đời tôi gắn với con nước, giờ có thêm tấm hình làm kỷ niệm cũng vui rồi, chứ tôi cũng không nghĩ gì hơn”, ông Mười chia sẻ.

LCE Photographer of the Year là cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế thường niên do London Camera Exchange (một công ty cung cấp máy ảnh nổi tiếng) tổ chức, thu hút hàng chục nghìn tác phẩm từ nhiều quốc gia. Cuộc thi quy tụ đa dạng thể loại như phong cảnh, chân dung, du lịch, macro, đường phố, với cách chấm điểm dựa trên yếu tố sáng tạo, kỹ thuật và câu chuyện hình ảnh. Sân chơi này mở cho cả người chuyên nghiệp lẫn không chuyên, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10.000 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng).