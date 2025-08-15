Ngày 15/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố chương trình “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới” với 5 nhóm hoạt động trọng điểm, nhằm thu hút mạnh mẽ du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn gồm chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm mới” diễn ra từ 15/8-31/10, mang đến hàng loạt ưu đãi như: Miễn phí 100% vé vào Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh; giảm 40–50% giá vé vào các điểm tham quan; Cổng trời Đông Giang… Còn có hàng chục nghìn voucher giảm 20–50% cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực, du ngoạn sông Hàn và taxi.

Đà Nẵng tung loạt ưu đãi cho du khách đến thành phố

Chương trình tiếp theo là bộ “3 hộ chiếu trải nghiệm” (1/9/2025 – 31/3/2026), gồm hộ chiếu ẩm thực, hộ chiếu di sản, hộ chiếu du lịch xanh, phát hành cả bản giấy và trực tuyến. Mỗi hộ chiếu mang đến ưu đãi tại điểm đến, vé miễn phí, giảm giá thanh toán trực tuyến, ưu đãi di chuyển và quà tặng cho người sưu tầm đủ con dấu.

Chương trình thứ ba là chuỗi sự kiện – lễ hội như diễu hành, biểu diễn áo dài, Trung thu (3–6/10), chào năm mới (tháng 12) cùng nhiều hoạt động tại hai bờ sông Hàn, Hội An, Tam Kỳ.

Tiếp đó là chiến dịch “Tôi yêu Đà Nẵng – I Love Da Nang”, hướng tới khách quốc tế từng đến thành phố từ năm 2020 và quay lại, đặc biệt là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, với quà tặng, voucher giảm giá và eSIM miễn phí.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn triển khai chính sách riêng cho khách du lịch MICE và du lịch cưới trong năm 2025...

Bà Trương Thị Hồng Hạnh chia sẻ tại buổi công bố

Bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, chương trình nhằm góp phần đạt mục tiêu năm 2025 đón hơn 17,3 triệu lượt khách, gồm 7,6 triệu lượt khách quốc tế và 9,7 triệu lượt khách nội địa, với doanh thu hơn 29,9 nghìn tỷ đồng.

Theo bà Hạnh, ngoài việc nâng cao trải nghiệm sản phẩm du lịch, sở chú trọng đảm bảo chất lượng phục vụ và xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn.

Nhân dịp này, thành phố công bố Bộ tiêu chí văn hóa du lịch Đà Nẵng SMILE. Chương trình sẽ được sở và Hiệp hội Du lịch TP kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách trong suốt hành trình trải nghiệm dịch vụ.