Ngày 9/6, UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, sau thời gian xác minh, địa phương đã tìm được chủ sở hữu đường ống “lạ” đấu nối từ khu dân cư, kéo dài qua bờ kè rồi vươn ra khu vực bãi biển Hòn Chồng.

Cụ thể hơn, đường ống này thuộc về một cơ quan nhà nước chuyên nghiên cứu về nuôi trồng thủy hải sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

UBND phường đã làm việc với đơn vị quản lý, sử dụng đường ống và đang xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Đường ống được phát hiện tại bãi biển phường Bắc Nha Trang. Ảnh: Văn Hữu

Trước đó, Báo VietNamNet thông tin, ngày 1/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về đường ống màu đen lộ ra khi bãi thủy triều rút tại khu vực bãi biển Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang. Khu vực này thường đông người dân tập trung tắm biển.

Sau khi phát hiện sự việc, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang đã kiểm tra thực tế và xác định đây là hệ thống ống lấy nước biển phục vụ nuôi tôm trước đây, hiện đã bỏ hoang, chưa rõ chủ sở hữu.

Phần lớn đường ống bị cát vùi lấp do thủy triều và bồi lấp tự nhiên, chỉ lộ ra khi triều xuống hoặc có xói lở. Tại thời điểm kiểm tra, đường ống bị cát phủ kín, chưa ghi nhận dấu hiệu xả thải ra biển. Tuy nhiên, hệ thống này có thể gây hiểu nhầm là ống xả thải và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.