Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Rù Rì, thuộc thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra và xử lý đề xuất dự án nâng cấp Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, hoàn thành báo cáo trước ngày 15/11. Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ công ích Nha Trang để cung cấp hồ sơ và giải quyết vướng mắc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý ô nhiễm tại bãi rác này.

Dòng nước đen ngòm chảy qua khu dân cư rồi tràn ra biển ở phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: X.N

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, địa phương sẽ kiểm tra bãi rác cũng như những khu vực bị ảnh hưởng về môi trường, trong trường hợp cần tỉnh sẽ lên kế hoạch mời chuyên gia cùng tham gia xử lý tình trạng trên.

Động thái này được đưa ra khi thời gian qua, người dân phản ánh tình trạng nước rỉ màu đen, bốc mùi hôi từ bãi rác Rù Rì trên núi chảy qua khu dân cư, sau đó ra biển, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hình ảnh được ghi lại ở phường Bắc Nha Trang. Ảnh: X.N

Bãi rác Rù Rì là bãi rác lộ thiên, hình thành từ năm 1980. Khu xử lý rác tại đây sử dụng công nghệ cũ, không có lớp lót đáy, khiến nước rỉ rác tồn đọng và chảy ra môi trường trong thời gian dài.

Năm 2014, Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang (nay là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa) đã tiến hành đóng cửa bãi rác Rù Rì bằng cách phủ đất và màng chống thấm. Tuy nhiên, lớp đáy bãi rác không thể cải tạo, dẫn đến nước rỉ rác vẫn chảy tràn xuống suối Cạn, khu vực cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1, rồi đổ ra biển, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Người dân phường Bắc Nha Trang cho biết mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước rỉ rác từ mương xuất hiện với khối lượng lớn, đen ngòm và bốc mùi hôi, xộc thẳng vào nhà, gây khó chịu. Mặc dù nhân viên môi trường có rải vôi khử mùi nhưng chỉ vài tuần sau, tình trạng lại tái diễn. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng vấn đề vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Dòng nước bốc mùi hôi thối chảy qua suối Cạn ở thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: X.N

Liên quan vấn đề trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho hay trạm xử lý nước rỉ rác tại phường Bắc Nha Trang có công suất thiết kế 186m3/ngày, đang thu gom trung bình 216m3/ngày. Lượng nước này tăng lên do mưa lớn từ hai suối thượng nguồn, dẫn đến tình trạng quá tải.

Ngoài ra, hệ thống ống dẫn cũng gặp tình trạng tắc nghẽn sau nhiều năm sử dụng do bám cặn, khiến việc bảo trì và vệ sinh trở nên khó khăn vào mùa mưa, góp phần làm nước rỉ từ bãi rác chảy ra biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án phát triển Khánh Hòa sớm đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom thuộc dự án CCSEP để đấu nối, xử lý nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp.

Dòng nước chảy qua khu dân cư, sau đó đổ ra biển cạnh cảng cá ở phường Bắc Nha Trang. Ảnh: X.N

Về phía Sở Xây dựng, đơn vị cho rằng nguyên nhân khiến tình trạng quá tải không chỉ do lượng rác tăng, mà chủ yếu do giải pháp kỹ thuật chưa triệt để. Lượng lớn nước mưa từ hai suối cạn thượng nguồn chảy vào khu vực bãi rác không được kiểm soát, điều tiết, hòa lẫn vào nước rỉ rác của cả hai bãi rồi đổ về hạ lưu, gây quá tải toàn bộ hệ thống.

Để giải quyết tình trạng quá tải, Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang được yêu cầu lập dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống dẫn nước rỉ rác và Trạm xử lý Lương Hòa, bảo đảm xử lý ổn định, lâu dài.