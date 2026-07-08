TPHCM:

Đến sáng nay (8/7), lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm một cán bộ CSGT bị mất tích sau vụ tai nạn lật ca nô nghiêm trọng trên sông Soài Rạp.

Sông Soài Rạp nơi xảy ra vụ tai nạn đường thủy. Ảnh chụp Google Maps

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 7/7 trên sông Soài Rạp, đoạn qua địa bàn xã An Thới Đông, TPHCM.

Vào thời điểm trên, tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM đang sử dụng ca nô chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thủy này. Khi di chuyển đến khu vực thuộc địa phận ấp Doi Lầu (xã An Thới Đông), ca nô bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với một tàu chở dầu chưa rõ số hiệu.

Cú đâm trực diện khiến ca nô của lực lượng chức năng bị lật úp. Ngay khi sự cố xảy ra, 2 cán bộ chiến sĩ đã kịp thời bơi ra ngoài an toàn, riêng Trung tá P.S.B. bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TPHCM đã lập tức kích hoạt hệ thống cứu hộ cứu nạn. Khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến từ nhiều đơn vị cùng 14 ca nô chuyên dụng được điều động để liên tục rà quét trên mặt nước. Phạm vi tìm kiếm đang được mở rộng xung quanh khu vực xảy ra tai nạn tại ấp Doi Lầu và các vùng hạ lưu lân cận.

Tuy nhiên, do đặc thù dòng sông Soài Rạp rất rộng, nước sâu lại có dòng chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm, đồng thời xác minh thông tin về chiếc tàu chở dầu liên quan để xử lý theo quy định.