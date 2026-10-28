Chính xác

Giá bể (còn gọi là giá biển) là một loài nhuyễn thể có lớp vỏ màu xanh sẫm, thoạt nhìn khá giống con trai, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều, cỡ bằng đầu ngón tay cái.

Vì thường sống vùi mình dưới lớp cát biển nên giá bể có phần chân dài 4 - 5cm lộ ra ngoài để dễ dàng tìm kiếm thức ăn. Bên trong vỏ là phần thịt mềm và ngọt.

Chúng được tìm thấy nhiều ở các vùng biển thuộc Hải Phòng như: Tràng Cát, Đồ Sơn, Cát Bà.

Ở Hải Phòng, giá bể xào được xem là đặc sản nổi tiếng. Tuy nhiên, món ăn từ loài nhuyễn thể này có thể gây dị ứng với một số người. Vì thế, nhiều thực khách nói vui đây là món “sướng trước khổ sau”.

Nếu lần đầu trải nghiệm, thực khách nên thử một lượng nhỏ giá bể xào trước và đợi trong khoảng 15 - 20 phút xem phản ứng của cơ thể.